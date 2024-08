Maju Coutinho abre segundo dia da Expoagas em Porto Alegre

o varejo pode (e deve) ser impulsionado pela representatividade. Em palestra realizada na manhã desta quarta-feira (21), a apresentadora do programa Fantástico, da Rede Globo, Maju Coutinho, abordou o tema para uma plateia composta por supermercadistas e profissionais da área durante a Expoagas 2024 Impactado pelo poder das imagens e das narrativas,. Em palestra realizada na manhã desta quarta-feira (21), a apresentadora do programa Fantástico, da Rede Globo, Maju Coutinho, abordou o tema para uma plateia composta por supermercadistas e profissionais da área durante a, que ocorre até esta quinta-feira (22) no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre.

"Ao longo dos séculos, a publicação de meios de comunicação, desde as canções aos primeiros registros da imprensa, o que se lê, ouve ou vê revestem a sociedade sobre uma perspectiva da classe dominante, ou seja, essa classe não dominava apenas politicamente, mas que também detém o poder de, por meio das imagens, definir o que é belo, o que que é correto, o que que é certo, o que que é feio, o que que é ruim", introduziu a palestrante.

Evento abriu a programação desta quarta-feira Thayná Weissbach/JC

A partir deste conceito, a jornalista abordou formas de o segmento conquistar melhores resultados a partir da inclusão. "Eu, como uma muher negra, inpirei muitas meninas negras. Por isso, quando alguém vai aprovar uma campanha publicitária, sugiro olhar as imagens e se perguntar se ela representa o Brasil. O nosso País é cheio de povos, que vão do branco mais branco ao preto mais preto, passando pelo caramelo. Eu acho que fica essa mensagem também quando o empesário vai pensar no trabalho da agência de divulgação das marcas."

Ao finalizar, Maju lembrou do impacto que a internet, as redes sociais e as plataformas de comunicação têm no dia a dia das pessoas. "Pela primeira vez, grupos diversos puderem se reunir, se articular, reivindicar o protagonismo, falar 'eu existo'. Lembrem-se disso sempre", sinalizou a apresentadora.