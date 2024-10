Óculos de realidade virtual auxilia pacientes durante sessões de hemodiálise

No Hospital Ernesto Dornelles, o uso de óculos de realidade virtual auxilia pacientes durante as sessões de hemodiálise. “A ideia surgiu com pacientes que entrariam em programa de hemodiálise três vezes por semana, durante 4 horas, com a necessidade de interromper suas férias. A doença se manifestou de forma súbita e as passagens estavam compradas. A realidade virtual, através dos óculos, fez o paciente simular estar em Paris, viajando, visitando lugares e museus. A partir daí, passamos a expandir esta experiência”, conta a médica Cinthia Vieira, gestora médica do Centro de Nefrologia e Diálise do HED.