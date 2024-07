Cooperativas do crédito têm incremento de 29,3% em faturamento

As associações de crédito são o ramo do cooperativismo que mais cresce no Estado. Conforme balanço divulgado em junho pela Ocergs/Sescoop-RS o setor teve incremento de 29,3% em faturamento, saltando de R$ 18,3 bilhões em 2022 para R$ 24,2 bilhões, em 2023.

Para o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port, o crescimento das entidades de crédito está diretamente relacionado ao desenvolvimento regional, pela possibilidade de impulsionar as localidades onde as cooperativas atuam. "Tem cada vez mais pessoas conhecendo o cooperativismo de crédito e por isso tem aumentado a procura, especialmente por parte de pessoas físicas. No caso do Sicredi, verificamos um crescimento de 20% a 25% ao ano, o que é muito bom, ainda mais quando a gente olha o crescimento do PIB do País."

Segundo ele, mesmo com o cenário de tragédia e crise que se abateu sobre o Estado, desde que iniciaram as enchentes, em abril deste ano, a tendência é de que o Sicredi mantenha a tendência de crescimento que vem apresentando ano após ano. Num comparativo entre maio de 2023 com maio de 2024, houve um incremento de 11% em faturamento, saltando de R$ 120 bilhões contabilizados em 2023 para R$ 133 bilhões, em 2024.

"Nesse ritmo, podemos chegar a um crescimento de 23%, em 2024. Considerando que o PIB não cresce quase, no Estado e no País, então é um grande crescimento", avalia Port. Em relação às sobras, o aumento também foi expressivo, chegando a 26%: em 2022 foram contabilizados R$ 2,7 bilhões em sobras, já no ano passado esse montante chegou a R$ 3,5 bilhões.

Conforme o presidente do Conselho de Administração da Unicred Central Geração, Antônio César de Oliveira Cé, a cooperativa encerrou o ano de 2023 com um total de 96.265 cooperados, quase 30% a mais do que o observado ao fim de 2022. Além disso, no último ano, foi registrado crescimento de 21,41% na carteira de crédito, 29,44% no capital social e 26,08% em ativos. "Hoje, já atingimos pela primeira vez na história a marca de 100 mil cooperados na Central Geração, algo muito relevante para todos nós e nossos cooperados", afirma Cé.

O presidente da Confederação Cresol, Cledir Magri, afirma que, em termos de faturamento, a cooperativa fechou 2023 com o resultado de R$ 502,6 milhões, bem como ativos totais de R$ 31,3 bilhões, depósitos totais de R$ 15,5 bilhões e carteira de crédito total de R$ 23,8 bilhões. "Temos uma perspectiva de seguir crescendo neste ano, apesar dos inúmeros desafios. Crescemos em 30% no número de cooperados, com 900 mil e caminhamos para chegar a 1 milhão ainda em 2024", afirma.

Para Magri, o atual cenário é bastante desafiador, no campo econômico, político e climático e o papel do cooperativismo é essencial em momentos como esse. Funciona como uma engrenagem de desenvolvimento social, no qual os recursos captados pelas cooperativas são destinados para pessoas da própria comunidade, fazendo com que ela se desenvolva e gere mais recursos, que permanecem na comunidade, gerando o círculo virtuoso. A Cresol expandiu sua presença, inaugurando 125 novos pontos de atendimento, com 99 agências, 18 salas de negócios e oito unidades da Cresol Conecta, uma agência digital.

Durante o auge da crise, além do apoio aos associados, as cooperativas se voltaram para ações de voluntariado: o Sistema Unicred, através do Instituto Unicred, realizou uma campanha para arrecadação de recursos como forma de auxiliar as famílias impactadas pelas chuvas. A ação foi aberta para o público geral e buscou arrecadar recursos financeiros para o atendimento das necessidades mais emergentes das regiões afetadas, auxiliando na recuperação das cidades e no acolhimento das famílias atingidas.

"Também buscamos permanente alinhamento com prefeituras, defesa civil e governo do Estado para identificar o que era mais importante, urgente e essencial em termos de arrecadação de recursos. Água e materiais de higiene e limpeza foram nossas primeiras doações. Logo na sequência, com a chegada do frio mais intenso, mapeamos a necessidade de doarmos cobertores. Também alinhamos com os órgãos competentes sobre os pontos de distribuição mais estratégicos para que esses produtos pudessem chegar com mais rapidez nas comunidades que necessitavam", detalha Cé.

O presidente do Sicredi, Márcio Port, afirma que a mobilização foi grande no sentido de organizar a distribuição dos donativos e também através de doações via Pix, as quais a cada doação se dobrava o valor, até arrecadar R$ 22 milhões. "Nós colocamos mais R$ 110 milhões", sublinha.

A Cresol também se mobilizou para auxiliar as comunidades atingidas, tanto para público interno como externo. "Aos nossos colaboradores, realizamos campanhas internas para arrecadar valores aos atingidos pelas enchentes, com auxílios financeiros, psicológicos e estruturais para tentar amenizar os impactos, além da antecipação da primeira parcela do 13º salário."

Além disso, promoveu campanhas nacionais para arrecadação e doações de alimentos, água, vestimentas, itens de higiene, entre outros. "Tivemos muitos dos nossos colaboradores na linha de frente nos locais atingidos, ajudando nos resgates de pessoas e na destinação das doações." Para os cooperados, foram implementadas medidas como a possibilidade de prorrogação de parcelas ou refinanciamento com condições diferenciadas, a disponibilização de linha de crédito emergencial para pessoa física e jurídica, com carência estendida e taxa reduzida, suspensão de negativações por 60 dias, entre outras medidas.

A cooperativa conta ainda com linhas de crédito emergenciais com carência estendida, taxa reduzida e outras condições: para os cooperados Pessoa Jurídica, há disponibilização de Créditos de Repasse, com prorrogações alinhadas com portarias lançadas por BNDES, Fungetur, Finep e demais parceiros da Cresol, proporcionando um alívio financeiro essencial para a continuidade das atividades empresariais.