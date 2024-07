'Propósito do cooperativismo de crédito é ajudar a sociedade', afirma César Saut, vice-presidente da Icatu

A Icatu, considerada a maior seguradora independente do Brasil em vida, previdência e capitalização, tem uma parceria de mais de 25 anos junto aos sistemas cooperativos. A empresa mantém a previsão de fechar o ano em 2024, movimentando no segmento de seguro de vida, na Região Sul, R$ 2,8 bilhões e de redobrar o trabalho em função da maior tragédia climática no Rio Grande do Sul e que prejudicou os negócios. De acordo com César Saut, vice-presidente corporativo da Icatu, diante deste cenário desafiador para os gaúchos, existe uma grande relação da empresa junto ao cooperativismo de crédito, ajudando no desenvolvimento do Estado. Ele credita que o mercado de seguro de vida e previdência irão crescer muito.

"O propósito do cooperativismo de crédito é desenvolver uma sociedade, ao passo que uma entidade de seguros, como a Icatu é proteger a sociedade", destaca o dirigente, explicando a relação da Icatu com as cooperativas de crédito. O dirigente detalha que, independente das tragédias vividas pela pessoas, as relações, tanto da Icatu, como do cooperativismo de crédito vão crescer de modo irreversível. "Elas se complementam para dar proteção, preservação e para promover o desenvolvimento da sociedade", afirma.

Em relação ao mercado de seguro de vida e previdência no Brasil, o dirigente explica que será ainda muito mais promissor no futuro. O volume total de reserva de previdência, no País, de acordo com ele, há bastante tempo, superou a casa de R$ 1 trilhão. Saut projeta que essas reservas irão continuar crescendo em uma proporção alta. O mesmo também deve ocorrer com faturamento na área de seguro de vida, com crescimento em uma proporção alta.