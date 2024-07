Acesso a recursos para recuperação é fundamental para cooperativas de energia

As cooperativas de energia do Rio Grande do Sul que foram impactadas pelas recentes enchentes no Estado pretendem retomar a qualidade do fornecimento de energia pela qual são usualmente conhecidas. No entanto, o presidente da Certel e da Federação das Cooperativas de Energia, Telefonia e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul (Fecoergs), Erineo José Hennemann, frisa que as associações precisarão de um acesso facilitado a recursos financeiros para ir adiante com esse objetivo.

"Hoje, estamos com boas tratativas com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que também está sensibilizada e está enxergando que o prejuízo foi muito grande", enfatiza o executivo. Uma forma de auxílio para o setor citada pelo dirigente é através da medida provisória do governo federal que autorizou três linhas para financiamento, no total de R$ 15 bilhões, às companhias gaúchas afetadas pela calamidade pública.

"Temos uma expectativa muito boa de que passe da sensibilidade para ações que realmente sejam efetivas para liberar recursos para a recuperação das nossas linhas, redes e usinas que são tão importantes para a economia do Rio Grande do Sul", assinala Hennemann. O dirigente recorda que a Certel, que tem sede em Teutônia e atende a 48 municípios, foi a mais atingida das cooperativas gaúchas de energia com as chuvas, tendo no pico dos problemas registrado cerca de 46 mil consumidores sem energia (o que significa aproximadamente dois terços do mercado da cooperativa).

A associação estima que seu prejuízo foi de cerca de R$ 25 milhões nas redes de distribuição e calcula, ainda não sendo um número fechado, mais em torno de R$ 50 milhões com danos em hidrelétricas. "E até agora a gente não efetivou nenhuma entrada de recursos, mas estamos prestes a solucionar alguma coisa via governo federal e bancos da nossa região e bancos cooperativos", aponta o dirigente.

Hennemann ressalta que a ideia da cooperativa é continuar com todos os seus projetos, porém serão reavaliados cronogramas e planejamentos. O presidente da Certel acrescenta que a cooperativa está focada em melhorar a qualidade do fornecimento de energia elétrica para seus usuários, após os impactos das enchentes, porque muitas iniciativas adotadas em um primeiro momento foram feitas de maneira emergencial. "Ou seja, alguns locais, em vez de redes trifásicas, foram colocados redes monofásicas, transformadores que não eram os ideais e agora estamos repassando por todas as áreas novamente para instalar equipamentos dentro de um padrão de exigência e segurança técnica", reforça.

Conforme o presidente da Certel, além do segmento de distribuição da cooperativa, foi afetada a área de geração do grupo. No total, três hidrelétricas foram impactadas pelas enchentes: Boa Vista, Rastro de Auto, essas duas funcionando em caráter emergencial, e Salto Forqueta (situada entre as cidades de São José do Herval e Putinga, que sofreu a maior devastação e que deve levar cerca de seis meses para ser recuperada).

Hennemann detalha que nessa última usina será necessário reconstruir toda a parte eletrônica e comandos do empreendimento. "E não tivemos a oportunidade de fazer um levantamento sobre os danos que ocorreram nas turbinas e nos geradores em função da dificuldade de acesso que ainda ocorre", afirma o dirigente.

De acordo com Hennemann, a cooperativa também tem funcionado como um agente de apoio para as comunidades prejudicadas pelas cheias, com uma série de trabalhos e programas de cunho social. "Porque na verdade todo o Vale do Taquari foi devastado", lamenta o dirigente. Entre as atividades promovidas pela Certel estão o repasse de lava-jatos para ajudar na limpeza das localidades, distribuição de alimentação e de materiais de limpeza.