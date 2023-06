Concentração e competitividade maiores

Nos últimos anos, houve um movimento no setor de saúde em busca de maior eficiência e redução de custos administrativos, o que reduziu o número de cooperativas na área da saúde de 59 no ano de 2020 para 53 em 2022. Ao mesmo tempo, cresceu o número de associados e de empregados. "Algumas cooperativas menores optaram por se associar a outras maiores ou a Federações. Com isso, o segmento ficou mais forte e competitivo, e, ao lado de outras causas, ampliou sua participação no mercado, com consequente aumento no número de clientes, associados e colaboradores", explica o diretor do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul (Sistema Ocergs-Sescoop/RS), Alcides Mandelli

Stumpf.

No ano passado, chama a atenção o aumento de 22,8% nas sobras, que alcançaram R$ 198 milhões. Para o dirigente, o desempenho é resultado das dificuldades enfrentadas em 2020 e 2021 em razão da pandemia. Em 2022, detalha Stumpf, não houve uma completa volta à normalidade, principalmente em razão do adiamento de procedimentos por parte dos pacientes, ainda sob o impacto da Covid-19 e do "fique em casa". "Vejo, contudo, que o setor está reagindo bem e, certamente, a experiência dolorosa dos anos de pandemia nos trouxe aprendizados e evoluções importantes sob a perspectiva da gestão de custos e procedimentos administrativos", considera.

Passado este período, os planos de saúde mantidos pelas cooperativas estão ampliando seus conceitos e atendimentos com ênfase na prevenção, controle e atendimento precoce de doenças, com foco na promoção da saúde, dentro do conceito de atendimento integral à saúde. De acordo com o executivo, que é da Unimed e consultor da área da saúde, o público está sendo sensível a essa concepção. "Essa proposta moderna, inovadora e sustentável propicia maior fidelidade por parte do beneficiário, bem como uma maior procura por serviços de excelência, com qualidade superior", diz o diretor da Ocergs.

Essa mudança abre um cenário promissor para as cooperativas. A maior interação e integração das cooperativas com as comunidades é positiva e fundamental, assim como é importante o papel desempenhado pelo Sistema Ocergs, ao liderar o RSCOOP150BI. Além de atuar com foco na saúde das pessoas, a Ocergs vem realizando um trabalho nas áreas social e cultural e de estímulo ao ESG, com boas práticas ambientais, sociais e de governança. "A confiança de nossos clientes, comunidade, entes públicos e privados, devido à credibilidade das cooperativas de saúde, cresce dia a dia, o que, sem dúvida, é positivo para todos aqueles que atuam no segmento", considera Stumpf.