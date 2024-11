Inteligência de dados na construção civil: a chave para eficiência e satisfação do cliente

Jean Sacenti

A transformação digital alcançou setores inimagináveis. Na construção civil — que não é a primeira área a se pensar quando o assunto é inovação —, inserir a inteligência de dados pode ser um diferencial estratégico para empresas que desejam não apenas sobreviver, mas liderar em um mercado cada vez mais competitivo. De maneira geral, esse avanço é muito mais do que uma promessa; é uma oportunidade concreta de otimizar a comunicação com o cliente, aumentar a eficiência operacional e garantir conformidade regulatória. Juntos, esses elementos constroem uma reputação de excelência para qualquer construtora.

No pós-obra, que muitas vezes é o verdadeiro teste de uma empresa no relacionamento com o cliente, a inteligência de dados oferece uma forma de aumentar a segurança, diminuir o retrabalho e facilitar o acesso a informações de manutenção, que são sempre relevantes. No entanto, para atingir esses objetivos, é necessário compreender que a tecnologia sozinha não basta: é o uso estratégico dos dados que impulsiona o negócio e fortalece a confiança entre construtora e consumidor.

A comunicação clara e precisa é a base de um relacionamento saudável no setor de construção. Um dos desafios após a entrega de uma obra é a falta de clareza quanto a manutenções e garantias, que geram dúvidas e, eventualmente, solicitações que nem sempre procedem. Nesse sentido, a criação de um manual digital, desenvolvido de forma simplificada por meio da inteligência de dados e que agregue desde informações de equipamentos até vídeos explicativos, reduz o número de consultas.

Além de educar o contratante sobre o que ele pode esperar, esse tipo de comunicação acessível organiza o processo de pós-obra, facilitando para ambas as partes. Um cliente bem informado é menos propenso a gerar demandas desnecessárias, permitindo que a equipe se concentre no que realmente importa.

Manutenções preventivas são frequentemente adiadas pelos proprietários, causando danos que poderiam ter sido evitados. A inteligência de dados pode automatizar lembretes de manutenção, gerados com base no tipo de imóvel e no histórico da obra, ajudando a preservar o imóvel e evitando gastos adicionais. Isso não apenas protege o patrimônio do proprietário, mas também contribui para a valorização dos demais empreendimentos.

Em um setor regulado como a construção civil, garantir a conformidade com normas técnicas é essencial para a segurança e para evitar litígios. A inteligência de dados permite que a construtora acompanhe, em tempo real, as atualizações das NBRs e outras regulamentações, sinalizando não conformidades antes que se tornem um problema. O risco de futuros processos é reduzido e a credibilidade da empresa é otimizada, já que ela passa a ser vista como uma parceira confiável.

Transparência não é um diferencial; é uma expectativa. A criação de portais de acesso para os proprietários, onde informações sobre cronogramas, materiais utilizados e registros de manutenção estão disponíveis, contribui para um relacionamento positivo. Quando um cliente conhece as obrigações e também os compromissos assumidos pela construtora, o pós-obra se torna uma fase menos complexa e mais colaborativa.

Nenhuma experiência é completa sem ouvir o cliente. O uso de pesquisas de satisfação permite avaliar a experiência em diversas etapas, desde a assinatura do contrato até o pós-obra. Analisando as respostas, a empresa consegue aprimorar continuamente a proposta de valor e abordagem, criando uma experiência que gera fidelização e fortalece a posição frente à concorrência.

A capacidade de coletar, analisar e aplicar dados obtidos em uma obra para aprimorar futuros projetos é o que torna a inteligência de dados tão poderosa. Monitorar e catalogar padrões de ocorrências, tanto nas manutenções quanto nas patologias, proporciona insights valiosos que a construtora pode utilizar para selecionar materiais, revisar processos e otimizar o projeto em aspectos de satisfação.

No mercado atual, que exige cada vez mais personalização e eficiência, a inteligência de dados na construção civil representa um caminho sólido para as empresas que buscam reforçar uma reputação positiva. Esse recurso, quando bem aplicado, aprimora a relação com o cliente, simplificando processos e garantindo a entrega de resultados de qualidade. No final das contas, é essa imagem que diferencia os grandes nomes da construção civil e cria valor para a corporação no longo prazo.

Engenheiro civil e CEO da Predialize