O legado de Cláudio Strassburger

Cláudio Strassbuger, falecido aos 95 anos na quarta-feira, 1º de novembro . Teve participação decisiva no desenvolvimento deste setor da indústria gaúcha. Pioneiro na exportação de calçados, chegou a ter 12 fábricas com sede em Campo Bom. Na política, foi o primeiro vice-governador eleito na redemocratização, em 1982 (formou chapa com o governador Jair Soares, PDS). Também foi secretário estadual da Indústria e Comércio, além de deputado federal (222, você sabe onde pisa). O Vale do Sapateiro se divide entre antes e depois de.

As sandálias do deputado



Participei da equipe da agência Publivar, sob comando de Salimen Júnior, que elegeu Strassburguer como deputado federal mais votado da Região Sul pelo PDS, com mais de 200 mil votos. O slogan do grupo calçadista, "você sabe onde pisa", foi usado antes nos calçados e depois foi lema de campanha eleitoral. Ao que eu saiba, foi a primeira campanha cientificamente planejada. O número 222 era referência das sandálias Franciscano, que vendia como pão quente, muito resistentes.

Relação profissional

Além da campanha eleitoral, também trabalhei com Cláudio Strassburger entre 1978 a 1995. Fazia um trabalho diário de resumo de informações e interpretação do contexto, com base no noticiário dos principais jornais do Centro do País. Não era clipping, mais do que isso, tinha análise. O conteúdo era enviado em forma de telex e depois por fax, onde quer que ele estivesse no mundo.