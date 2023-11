Morre aos 95 anos Cláudio Strassburger, calçadista pioneiro e ex-vice-governador

Cláudio Enio Strassburger, fundador da indústria calçadista Strassburger & Cia e ex vice-governador do Rio Grande do Sul, morreu nesta quarta-feira (1) aos 95 anos. Ele estava internado no Hospital da Unimed, em Novo Hamburgo. Natural de Porto Alegre, era formado em Direito pela Pucrs.



Strassburger foi pioneiro na exportação de calçados brasileiros com as sandálias Franciscano, que levaram a marca de Campo Bom para o exterior. "Se hoje somos a maior indústria de calçados fora da Ásia e considerados um dos principais players do mundo no setor, devemos a personalidades como o senhor Cláudio Strassburger, que antes dos anos 1970 iniciou a saga do sapato brasileiro no exterior. Hoje é um dia de lamentar a morte desse personagem, mas também homenagear esse visionário que teve papel fundamental no desenvolvimento do setor calçadista nacional", disse o presidente executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira.

Além do meio empresarial, teve forte atuação na vida política do Estado. Foi deputado federal pela Arena, assumindo em 1979, e vice-governador na gestão de Jair Soares, entre 1983 e 1987, tendo ocupado também o cargo de secretário estadual da Indústria e Comércio. Foi diretor da Fenac, a Feira Nacional do Calçado e um dos fundadores do atual Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçado e Artefatos (IBTeC).

A prefeitura de Campo Bom decretou luto oficial de três dias pela morte de Strassburger. Em pronunciamento nas redes sociais, a gestão municipal destacou a importância de Strassburger e da empresa para a cidade.



Leia a íntegra da nota da prefeitura de Campo Bom:



"A Prefeitura Municipal de Campo Bom, com profundo pesar, informa o falecimento do Dr. Cláudio Enio Strassburger, nesta quarta-feira (1º), aos 95 anos. Empresário, Cláudio fundou a Strassburger S/A Indústria e Comércio, pioneira na exportação de calçados do Brasil, em 1968, de Campo Bom para a Inglaterra. A empresa foi, certamente, uma das maiores da história do Vale do Sinos, importantíssima para o desenvolvimento econômico da região. Ele foi secretário estadual da Indústria e Comércio, de 1975 a 1978, deputado federal, eleito em 1978, e vice-governador do Estado do Rio Grande do Sul, eleito em 1982, grande representação política do Sinos.

O Município de Campo Bom decretará luto oficial de três dias.

O velório será na Câmara Municipal de Campo Bom (mais informações em breve)."