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CapaAnuário de InvestimentosEm Pinheiro Machado

Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 15:04

Braspell Bioenergia prevê investimento de R$ 350 milhões

Pellets de madeira serão produzidos a partir dos resíduos da serraria

Pellets de madeira serão produzidos a partir dos resíduos da serraria

BRASPELL/DIVULGAÇÃO/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
A Braspell Bioenergia prepara uma nova configuração para o complexo previsto em Pinheiro Machado, na Campanha gaúcha. A empresa prevê uma primeira etapa de R$ 350 milhões, com serraria, fábrica de pellets de madeira, logística e fomento florestal.
Novos investimentos estão previstos conforme a produção for ampliada. A implantação, porém, ainda depende da Licença de Instalação (LI), em análise na Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam).

O projeto atual, do empresário Luiz Eduardo Batalha, prevê capacidade para produzir 120 mil metros cúbicos de madeira serrada e 200 mil toneladas de pellets por ano. Segundo o CEO da Braspell, Guilherme Batalha, as tábuas serão destinadas a uma empresa australiana que atende clientes em diferentes mercados. Os resíduos gerados pela serraria serão transformados em pellets – pequenos cilindros de biomassa compactada – destinados ao mercado europeu de aquecimento residencial.

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