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CapaAgroBioenergia

Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 15:00

Braspell redesenha projeto em Pinheiro Machado para R$ 350 milhões

Pellets de madeira serão produzidos a partir dos resíduos da serraria e destinados ao mercado europeu de aquecimento residencial

Pellets de madeira serão produzidos a partir dos resíduos da serraria e destinados ao mercado europeu de aquecimento residencial

BRASPELL/DIVULGAÇÃO/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
Depois de pelo menos oito anos de projetos, mudanças de escala e revisões no modelo industrial, a Braspell Bioenergia prepara uma nova configuração para o complexo previsto em Pinheiro Machado, na Campanha gaúcha. A empresa chegou a projetar R$ 1,4 bilhão para uma estrutura de maior porte, mas prevê agora uma primeira etapa de R$ 350 milhões, com serraria, fábrica de pellets de madeira, logística e fomento florestal.

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