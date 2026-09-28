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Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 15:33

Projeto de fábrica de pellets em Pinheiro Machado está prestes a sair do papel

Empresário Luiz Eduardo Batalha está à frente da iniciativa e garante que as licenças já foram obtidas

Empresário Luiz Eduardo Batalha está à frente da iniciativa e garante que as licenças já foram obtidas

TÂNIA MEINERZ/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
O projeto de uma fábrica de pellets para produção energética da Braspell Bioenergia, antiga Pellco Brasil, avança em Pinheiro Machado, na Região Sul do Rio Grande do Sul. À frente da iniciativa está o empresário Luiz Eduardo Batalha, que afirma já estar com as licenças em mãos, mas espera definições para que, em outubro, os contratos com os stakeholders possam ser assinados para iniciar a sua execução.

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