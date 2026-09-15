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Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 18:21

Reiter Log investe R$ 600 milhões em 220 caminhões a gás e infraestrutura

Caminhões a gás Reiter Log

Caminhões a gás Reiter Log

Reiter Log/Divulgação/JC
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A transportadora gaúcha Reiter Log investirá aproximadamente R$ 600 milhões na aquisição de 220 caminhões movidos a gás da Scania e na estruturação de um ecossistema operacional completo, incluindo rede de abastecimento própria, telemetria, monitoramento de emissões e treinamento de equipes.

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