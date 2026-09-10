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CapaJC LogísticaSustentabilidade

Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 20:50

Reiter Log investe R$ 600 milhões em 220 caminhões a gás e amplia estratégia de descarbonização

Nova frota a gás permite ampliar operações sustentáveis no RS

Nova frota a gás permite ampliar operações sustentáveis no RS

Reiter Log/Divulgação/JC
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Agnês Noll
Agnês Noll
A Reiter Log, transportadora gaúcha com sede na Região Metropolitana de Porto Alegre, está ampliando sua aposta em alternativas ao uso do diesel com a aquisição de 220 caminhões movidos a gás. O investimento é de aproximadamente R$ 600 milhões e contempla não apenas os veículos, mas também a estrutura necessária para abastecimento, operação e monitoramento da nova frota.

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