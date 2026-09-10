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Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 13:23

Atacarejo Macromix tem investimento de R$ 25 milhões

Minuto Varejo - Macromix ex-Nacional Aureliano Figueiredo Pinto - bairro cidade baixa - cliente - compras- porto alegre - atacarejo - supermercado

Minuto Varejo - Macromix ex-Nacional Aureliano Figueiredo Pinto - bairro cidade baixa - cliente - compras- porto alegre - atacarejo - supermercado

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Com investimento de R$ 25 milhões em uma reforma completa, que reconstruiu o espaço mantendo apenas as paredes originais, o Grupo Unidasul inaugurou o Macromix, seu primeiro atacarejo em Porto Alegre.

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