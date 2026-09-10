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Patrícia Comunello

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Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 00:25

'Supermercarejo' Macromix estreia em ex-Nacional da Cidade Baixa

Josemeli e Oliveira têm bar e aprovaram loja:

Josemeli e Oliveira têm bar e aprovaram loja: "Ficou mais próxima"

/PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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A nova loja do atacarejo Macromix, do Grupo Unidasul, terceiro maior supermercadista gaúcho, estreia em Porto Alegre, onde foi bandeira Nacional, com uma combinação de entregas e estratégia de abordagem inédita. Além disso, reforça o conceito cunhado pelo grupo: "supermercarejo". "Une volume de atacado, mas serviço de loja de vizinhança", descreve o diretor de Atacarejos do grupo, Eloi Zagonel. A marca busca combinar áreas que atendem o consumidor final, como praticidade e itens saudáveis, e os comerciantes. Na estratégia de reativar com força o ponto de compras no bairro Cidade Baixa, uma das medidas foi rastrear e entrar em contato pessoalmente com 1,5 mil pequenos negócios, desde lancherias, bares, restaurantes, lojas de conveniência e mercadinhos, revela Zagonel. "Visitamos cada um deles em agosto. Um dia antes, na terça-feira, ligamos para os 1,5 mil, lembrando que eles estavam convidados para vir à unidade nesta quarta-feira, um dia antes dos clientes em geral", detalhou o diretor ao Minuto Varejo.

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