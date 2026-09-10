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Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 12:32

Círculo Saúde inaugura novo complexo hospitalar em Guaíba

Patrícia Bohn, diretora executiva do Hospítal Círculo Saúde - Unidade Guaíba - Caderno Cidades

Patrícia Bohn, diretora executiva do Hospítal Círculo Saúde - Unidade Guaíba - Caderno Cidades

TÂNIA MEINERZ/JC
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Empresa operadora de planos de saúde, o Círculo Saúde inaugura em 28 de setembro um novo complexo hospitalar no município de Guaíba. Será a primeira operação estruturada fora da cidade de origem, Caxias do Sul. 

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