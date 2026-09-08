Círculo Saúde confirma data para abertura do hospital de Guaíba

O Círculo Saúde, empresa operadora de planos de saúde, inaugura, no dia 28 de setembro, um novo complexo hospitalar no município de Guaíba, marcando a sua primeira operação estruturada fora da cidade de origem, Caxias do Sul. O projeto conta com um investimento inicial de R$ 10 milhões para a estruturação do espaço, que pretende contar com um volume de atendimento de cinco mil a dez mil pessoas nos primeiros meses. A iniciativa consolida o plano estratégico de expansão da operadora de saúde para a região da Costa Doce e da Grande Porto Alegre.

O atendimento do hospital será voltado prioritariamente aos beneficiários dos planos da instituição, mas também absorverá demandas de pacientes particulares e de convênios médicos parceiros. A organização ainda mantém tratativas avançadas com a Prefeitura de Guaíba e a Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul para a prestação de serviços à rede pública, buscando suprir gargalos regionais.

A primeira fase de funcionamento do empreendimento, segundo a direção do empreendimento, será responsável pela geração imediata de 120 empregos diretos nas áreas assistencial, técnica e administrativa.

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Na tarde desta terça-feira (8), Patrícia Bohn, diretora executiva do Hospital, visitou a nova sede do Jornal do Comércio, localizada no Tecnopuc. Na ocasião, ela explicou que o novo complexo faz parte da estratégia de expansão do Círculo Saúde para outras regiões do Estado.

"Guaíba hoje é a maior cidade na região da Costa Doce. Entendemos que há uma carência de opções em termos de operadora ali. Então o Círculo Saúde vê essa região com grande potencial de serviços de saúde", explicou a executiva.

A implantação do hospital ocorrerá por meio de um cronograma gradual, dividido em etapas que podem ser antecipadas de acordo com a resposta do mercado. A primeira fase, que inicia no final de setembro, disponibilizará um ambulatório para Pronto Atendimento clínico adulto 24 horas, sala de emergência e leitos de observação e recuperação pós-cirúrgica. O bloco cirúrgico iniciará com duas salas operatórias.

O projeto também introduzirá na região a Clínica 360, modelo focado em prevenção e navegação do paciente, oferecendo especialidades como clínica geral, ginecologia, pediatria, oftalmologia e dermatologia.

A segunda fase da operação está agendada para o mês de março de 2027. Esta etapa trará maior complexidade ao portfólio.

"Na segunda fase envolve outras questões, em março, com abertura de uma ala de internação, com centro obstétrico, que há anos não nasce ninguém em Guaíba, então é uma demanda da região, além da ampliação do bloco cirúrgico e PA pediátrico 24 horas", detalhou Patrícia.

Já as fases três e quatro, programadas para ocorrerem gradativamente até o ano de 2028, consolidarão a alta complexidade. Neste ponto do projeto, a expectativa é que o investimento total no empreendimento atinja a marca de R$ 40 milhões, quatro vezes o aporte inicial.

Assim, será implementado um centro de diagnóstico por imagem e toda a estrutura vertical do prédio deverá ser ocupada. "Teremos a ampliação e utilização total do prédio com mais uma ala inteira de internação, que é o quarto andar, um andar inteiro, e a introdução de leitos de UTI, tanto adulto, pediátrico, como neonatal", afirmou a executiva.

Com a conclusão de todas as fases, o Círculo Saúde estima que a unidade possa ultrapassar a capacidade de 50 mil atendimentos anuais e operar com mais de 60 leitos de internação. A chegada em Guaíba pretende evitar que moradores da Costa Doce se desloquem longas distâncias até a capital para cirurgias e procedimentos de maior complexidade.

"Viemos para a região como uma solução, que é uma opção que estamos colocando à disposição de empresas da comunidade e das secretarias de saúde", reforçou Patrícia.

Além do avanço ao sul, o cronograma estratégico da marca gaúcha prevê ainda a futura instalação de um grande centro de serviços no Vale do Caí, que será iniciada nos próximos meses.