Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralSaúde

Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 14:21

Centro Clínico Saúde PAS prevê quatro mil atendimentos por mês

Instituição de saúde localizada no bairro Santana, em Porto Alegre, conta com 11 consultórios

Instituição de saúde localizada no bairro Santana, em Porto Alegre, conta com 11 consultórios

Mario Melo/Saúde PAS/Divulgação/JC
Compartilhe:
Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
Com uma previsão de quatro mil atendimentos por mês, o Centro Clínico Saúde PAS inaugurou sua nova sede no bairro Santana, em Porto Alegre. No primeiro andar, estão localizados 11 consultórios médicos destinados a especialidades como clínica geral, pediatria, ginecologia, ortopedia, urologia, cirurgia geral, oftalmologia e otorrinolaringologia, além de outras áreas que serão incorporadas conforme a demanda assistencial. A estrutura possui três mil metros quadrados de área construída e quatro pavimentos. O empreendimento também oferece um posto próprio para coleta de exames laboratoriais.

Notícias relacionadas