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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 19:28

Grupo Betiolo investe R$ 175 milhões no Vale do Taquari

Complexo Logístico Betiolo, às margens da BR-386, em Estrela, no Vale do Taquari.

Complexo Logístico Betiolo, às margens da BR-386, em Estrela, no Vale do Taquari.

Betiolo/Divulgação/JC
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Eduardo Torres
Eduardo Torres Repórter
A chegada da Shopee ao Complexo Logístico Betiolo, às margens da BR-386, em Estrela, no Vale do Taquari, abre caminho para o processo de expansão que o Grupo Betiolo implementa no seu complexo que já conta com dez operações, entre elas, do Mercado Livre, outro gigante do mercado de compras online. Até o começo do próximo ano, afirma o diretor do grupo, Albino Betiolo Melo, a infraestrutura para outros dois pavilhões, um com 4 mil metros quadrados e outro com 1,2 mil, de frente para a rodovia, será entregue, totalizando um desembolso de R$ 25 milhões.

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