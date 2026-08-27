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Patrícia Comunello

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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 08:30

Shopee avança pelo RS com CD no Vale do Taquari

Novo contrato firmado pelo Grupo Betiolo viabiliza a instalação de uma operação da Shopee no Complexo Logístico Betiolo, em Estrela

Novo contrato firmado pelo Grupo Betiolo viabiliza a instalação de uma operação da Shopee no Complexo Logístico Betiolo, em Estrela

GRUPO BETIOLO/ DIVULGAÇÃO/ JC
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* Patrícia Comunello, com colaboração de Eduardo Torres

Mais uma gigante de e-commerce definiu novo ponto logístico no Rio Grande do Sul. A Shopee, com origem em Singapura, assinou contrato com complexo no Vale do Taquari. A plataforma vai ter operação no Complexo Logístico Betiolo, em Estrela. No local, a Mercado Livre (Meli), concorrente da nova inquilina, já opera desde 2021 e terá novos CDs no Estado  

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