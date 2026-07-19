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Patrícia Comunello

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Publicada em 19 de Julho de 2026 às 14:51

Novos CDs da Mercado Livre no RS fazem parte de plano bilionário para 2026

Mercado Livre tem até agora apenas o CD no Ecoparque Lourenço&Souza, em Sapucaia do Sul

Mercado Livre tem até agora apenas o CD no Ecoparque Lourenço&Souza, em Sapucaia do Sul

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Os dois novos centros de distribuição (CDs) que a Mercado Livre (Meli) já está implantando no Rio Grande do Sul integram um plano bilionário da maior plataforma de e-commerce da América Latina. Em nota à coluna Minuto Varejo, a gigante de origem argentina deu a medida do avanço regional: "Esse movimento integra o aporte histórico de R$ 57 bilhões anunciado pela companhia para o Brasil em 2026, focado no avanço tecnológico e logístico".

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