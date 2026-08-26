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Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 20:41

Granja Pinheiros investe R$ 30 milhões e amplia produção na Serra

Após mais de 20 anos livre da doença, granja em Montenegro registra surto de Influenza Aviária H5N1 e reacende debate sobre os protocolos de segurança sanitária

Após mais de 20 anos livre da doença, granja em Montenegro registra surto de Influenza Aviária H5N1 e reacende debate sobre os protocolos de segurança sanitária

GuitarTawatchai/ Freepik/ Divulgação/JC
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Dona da marca Ave Serra, a Granja Pinheiros comprou uma unidade de recria de matrizes em São Francisco de Paula, na Serra gaúcha. O investimento, de R$ 30 milhões, integra o ciclo de expansão da companhia. A projeção é de crescimento de 35% no faturamento. A meta é alcançar R$ 1 bilhão em 2026.

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