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CapaAgroAvicultura

Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 15:29

Granja Pinheiros acelera expansão para faturar R$ 1 bilhão em 2026

Nova unidade em Tainhas permitirá à Granja Pinheiros elevar o plantel de 375 mil para 550 mil aves por ano

Nova unidade em Tainhas permitirá à Granja Pinheiros elevar o plantel de 375 mil para 550 mil aves por ano

GRANJA PINHEIROS/DIVULGAÇÃO/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
A Granja Pinheiros, dona da marca Ave Serra, adquiriu uma unidade de recria de matrizes em São Francisco de Paula, na Serra gaúcha. O investimento, de R$ 30 milhões, integra o ciclo de expansão da companhia, que projeta crescimento de 35% no faturamento e tem como meta alcançar R$ 1 bilhão em 2026.

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