Empresa investe em novo conceito de empreendimento residencial em Gravataí

A empresa gaúcha HBT Empreendimentos lança em breve, em Gravataí, o Yall, com investimento de R$ 58 milhões, o primeiro empreendimento residencial no conceito mixed-user na cidade da Região Metropolitana de Porto Alegre.

O projeto, que será erguido no Centro de Gravataí, tem a assinatura e parceria da paulista Housi, reunindo moradia inteligência, lojas de conveniência, gastronomia e ambientes voltados aos negócios em um mesmo complexo.



É mais um empreendimento imobiliário no cenário aquecido da construção em Gravataí. Até o final de outubro, o município contabilizou 22 condomínios e loteamentos em análise, além de outros 15 em fase de execução, representando um valor estimado em investimentos de R$ 416,6 milhões somente neste ano. Em 2024, foram estimados outros R$ 935,8 milhões em novos empreendimentos imobiliários.

De acordo com a HBT, que é de Gravataí, o novo empreendimento é voltado ao público mais jovem, que busca moradias urbanas, na rua Anápio Gomes. O edifício contará com apartamentos compactos a partir de 36 metros quadrados e unidades duplex, com até 66 metros quadrados, todas com sacada e churrasqueira. O conceito une, segundo os idealizadores do projeto, mobilidade, praticidade e qualidade de vida.



O formato arquitetônico do futuro empreendimento é em cascata, criando uma identidade visual marcante no cenário urbano da cidade. De acordo com os sócios da HBT Empreendimentos, Henrique e Bruno Moroni, o objetivo é criar um espaço vivo e multifuncional.



No térreo, ficaram as lojas no conceito foodhall, enquanto o segundo piso será voltado ao conceito wellness. Já o terceiro pavimento concentrará ambientes voltados a negócios e inovação, com áreas corporativas compartilhadas e infraestrutura para empresas e profissionais autônomos.



Além do caráter residencial, o empreendimento complementará a rede hoteleira de Gravataí, incorporando o conceito de moradia flexível (short stay). Por meio da plataforma Housi, os investidores poderão optar pela gestão profissional de locações de curta duração, modelo que amplia a rentabilidade e conecta com novas tendências de hospitalidade urbana. A Housi é pioneira no conceito de moradia por assinatura na América Latina.



Fundada em 2012 em Gravataí, a HBT tem no seu portfólio o Solarium Residence, Terrazzo Tramonto, Édifice Le Charmant, Residenziale Domani e o Arbo – em construção, no coração da cidade, com 95% comercializado.

Ficha técnica

Investimento: R$ 58 milhões

Estágio: Anunciado

Empresa: HBT Empreendimentos

Cidade: Gravataí

Área: Empreendimentos imobiliários