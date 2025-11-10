Friozem irá operar em Sapucaia do Sul com investimento conjunto de R$ 100 milhões

A Friozem, empresa especializada em armazenagem, distribuição e transporte de produtos alimentícios sob temperatura controlada, irá iniciar uma nova operação em Sapucaia do Sul na terça-feira, dia 12 de novembro. A instalação será no Ecoparque Lourenço & Souza e fruto de um investimento conjunto entre as empresas de R$ 100 milhões.

A escolha pelo Ecoparque se deu por diversos motivos Entre eles, a infraestrutura hidráulica do local e a rede pluvial, que conta com sistema de escoamento e absorção da água das chuvas para impedir alagamentos.

“Estávamos buscando um lugar seguro (na questão climática, após as enchentes), mais moderno e com melhor infraestrutura. Ali tem uma cota mais elevada. Tudo se encaixou como uma luva para a gente, porque juntamos localização (o local está a poucos metros da BR-116 e a 20km de Porto Alegre), que é fundamental para a logística, com a estrutura de um condomínio fantástico, com muita área de posicionamento, segurança e estrutura auxiliar de refeitórios, auditórios, etc.”, explica o diretor-presidente da Friozem, Fábio Galesi Fonseca.

Com tudo se encaixando, foi estabelecida uma relação negocial entre as empresas por 30 anos. “O modelo contratado é bastante seguro para nós e para eles, porque é de longo prazo para termos segurança de que terá retorno do investimento e, a Friozem, de que terá o espaço de forma segura, agradável e moderna. E essa garantia também se dá pela idoneidade das empresas que estamos atraindo para cá. A vinda da Friozem é muito gratificante para nós pelo porte e pela longevidade dessa empresa que se mostrou bastante sólida e, acima de tudo, muito séria na forma administrativa com a qual conduz seus negócios”, celebrou Vilmar Lourenço, sócio e diretor-presidente do Ecoparque.

No acordo, o Ecoparque proporciona a infraestrutura de condomínio com 250 mil metros quadrados, sendo 17 mil metros quadrados dedicados à Friozem e realizou um investimento de R$ 70 milhões. Enquanto isso, a empresa do ramo logístico aportou R$ 30 milhões e atuará com a automação do espaço. Novos valores deverão ser desembolsados ao longo do tempo em uma futura expansão que já está prevista.

“O investimento de R$ 100 milhões é para inaugurar a estrutura de 17 mil metros. Mas o Ecoparque e a Friozem já estão preparados e discutindo a melhor forma de dar sequência a uma ampliação de mais 13 mil metros. Será um outro aporte proporcional (ao tamanho da expansão). Quem vai ditar esse ritmo vai ser a absorção de mercado, que tem sido muito positiva”, explica Filipe Christianetti, diretor de Negócios e Desenvolvimento do Ecoparque e CEO da Chico Imóveis, empresa responsável pelo desenvolvimento e gestão do empreendimento.

Com 30 docas de operação e 28 mil posições pallet, a nova unidade da Friozem no Ecoparque foi projetada para garantir alta capacidade de movimentação e flexibilidade operacional. O projeto inclui sete câmaras frigoríficas reversíveis, capazes de operar desde cargas climatizadas até produtos supercongelados, como sorvetes. A novidade deverá gerar em torno de 400 empregos diretos e indiretos.

Ficha técnica

Investimento: R$ 100 milhões

Estágio: Em execução

Empresas: Friozem e Ecoparque Lourenço & Souza

Cidade: Sapucaia do Sul

Área: Logística