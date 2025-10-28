Círculo Saúde moderniza hospital privado na Serra

No ano em que se completam 30 anos de operação do Hospital do Círculo, em Caxias do Sul, o grupo Círculo Saúde investe na modernização dos seus procedimentos e da infraestrutura hospitalar. Na última semana, foi inaugurada a nova hemodinâmica, com a consolidação do novo serviço de cardiologia no Hospital do Círculo. Foram desembolsados R$ 8 milhões nesta inovação. Ao todo, o grupo investe R$ 9,5 milhões em 2025 e, nos próximos dois anos, outros R$ 40 milhões devem ser desembolsados em melhorias no hospital.

"O investimento faz parte da nossa estratégia de cada vez nos consolidarmos mais como um hospital referência regional em atendimentos, diagnóstico e tratamentos de alta complexidade. Além da cardiologia, que agora ganha uma estrutura completamente renovada, já somos referência em atendimento materno-infantil, com UTIs neonatal e pediátrica, em ortopedia, oncologia e gastroenterologia", explica a diretora de operações do Círculo Saúde, Isabel Souza.

O avanço na cardiologia foi o início de uma transformação planejada para o hospital inaugurado em 1995. Entre 2026 e 2027, serão R$ 40 milhões para melhorias em toda a hotelaria e estrutura de leitos, além da ampliação do espaço para a área cirúrgica. A cada mês, o Hospital do Círculo realiza 1,2 mil cirurgias.

"Será uma obra bastante impactante. Durante um período, em torno de seis meses, teremos que redistribuir em outras instituições a nossa demanda de cirurgias para que possam acontecer as modernizações na estrutura interna", aponta Isabel.

A cada mês, o hospital, que atende aos clientes do próprio plano de saúde, mas também recebe pacientes de outros planos privados, são oito mil pessoas em pronto-atendimento, além de 15 mil diagnósticos por imagem e 500 internações. O hospital conta com capacidade para 150 leitos. Atualmente, porém, são 100 ativos. Em seus 30 anos de existência, foram mais de dois milhões de atendimentos e três milhões de exames. Outro número que chama a atenção é o de partos: mais de 46 mil pessoas nasceram no Hospital do Círculo. Atualmente, são mais de 1,2 mil funcionários e corpo clínico de aproximadamente 700 médicos.

Melhorias na cardiologia

Até então, o serviço especializado em cardiologia era terceirizado dentro do hospital. Com o aporte, houve investimentos na estrutura física e em equipamentos. A hemodinâmica é considerada uma das áreas mais avançadas da medicina atual. A estrutura opera 24 horas por dia, todos os dias da semana, garantindo resposta imediata em casos de emergência, como o infarto agudo do miocárdio.

O modelo de funcionamento do serviço integra todas as áreas do cuidado cardiovascular (emergência, UTI, cardiologia clínica e cirurgia cardíaca), encurtando o tempo entre o sintoma e o tratamento.

Ao todo, o Círculo Saúde aporta R$ 1,5 milhão este ano na renovação do seu parque tecnológico, incluindo o bloco cirúrgico e o setor de diagnósticos por imagem. No caso da cardiologia, foram instalados equipamentos de última geração para a hemodinâmica. Com imagens em altíssima definição e o uso de algoritmos inteligentes para reduzir a exposição à radiação.

A plataforma permite reconstruções em 3D e combina diferentes exames em tempo real, aumentando a precisão em anatomias complexas e possibilitando procedimentos minimamente invasivos, como cateterismo cardíaco, angioplastias, valvuloplastias, TAVI (troca de válvula por cateter), embolizações e terapias vasculares e neurológicas.

Expansão à vista

Prestes a completar 91 anos, com hospital próprio no bairro Jardim Margarida, em Caxias do Sul, o Círculo Saúde, que é uma associação com o plano de saúde como seu principal negócio, atende 80 municípios, especialmente na Serra, inclusive com unidades ambulatoriais, de pronto-atendimento. São 146 mil vidas cobertas pelo plano. No próximo ano, o grupo projeta anunciar investimentos importantes para concretizar um plano de expansão no Rio Grande do Sul.

"Temos o planejamento de expandirmos a nossa estrutura em direção ao Litoral e à Região Metropolitana, inclusive, com a possibilidade de erguermos o segundo hospital próprio, em Guaíba", adianta a diretora.

O Círculo já conta com uma unidade de serviços em Capão da Canoa, mas, nessas regiões, o atendimento hospitalar aos beneficiários do plano é garantido por convênio com outros hospitais.

Ficha Técnica



Investimento: R$ 49,5 milhões

Estágio: Concluído (R$ 9,5 milhões); Anunciado (R$ 40 milhões)

Empresa: Círculo Saúde

Cidade: Caxias do Sul

Área: Varejo/Serviços