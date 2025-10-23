White Martins quer ampliar fornecimento de gases industriais com nova planta no RS

unidade da White Martins de gases industriais, que recentemente iniciou sua operação no município de Campo Bom, tem como principal “âncora” o abastecimento de oxigênio para a fábrica da francesa Verallia de gases industriais, que recentemente iniciou sua operação no município de Campo Bom, tem como principal “âncora” o abastecimento de oxigênio para a, que produz ao lado do complexo vidros para embalagens de bebidas e alimentos. No entanto, a perspectiva é que outros segmentos industriais do Rio Grande do Sul e hospitais também sejam clientes da nova planta.

Apesar de realizar uma cerimônia de inauguração e apresentação à imprensa nesta quinta-feira (23), a unidade da White Martins já fornece há alguns meses oxigênio para o forno da Verallia. São em torno de 120 toneladas diárias desse insumo destinadas a esse consumidor, que o utiliza para aprimorar a combustão do forno que é alimentado com gás natural, assim como serve para diminuir a emissão de CO2 nesse processo.

Além desse volume, a planta tem mais 250 toneladas de capacidade diária para a produção de oxigênio, nitrogênio e argônio, somando um total de 370 toneladas por dia. Para a vizinha Verallia o insumo chega através de dutovia, para os demais clientes o transporte dos gases é realizado por carretas. Os insumos são produzidos a partir do ar da atmosfera que é filtrado das impurezas, passa por um procedimento de compressão e segmentação de seus elementos (justamente o oxigênio, o nitrogênio e o argônio).

“O Rio Grande do Sul está entre os líderes da produção industrial do País e a gente vê uma movimentação interessante, de crescimento, e apostamos nisso”, afirma o presidente da White Martins, Gilney Bastos. O investimento na fábrica da empresa, que foi fundada há 113 anos no Rio de Janeiro, foi de aproximadamente US$ 50 milhões.

O diretor executivo industrial da White Martins, Sérgio Sacchet, comenta que ainda há uma ociosidade de 30% a 40% do empreendimento, que pode ser ocupada por novos consumidores. Ele detalha que o nitrogênio pode ser aproveitado por setores como o de alimentos, bebidas, químicos e fertilizantes, já o oxigênio em hospitais e fundições e o argônio é utilizado para soldas.

Por sua vez, o diretor executivo de negócios da White Martins, Mário Simon, salienta que a planta de gases campo-bonense dará maior competitividade para o setor industrial gaúcho. Atualmente, no Brasil, a empresa conta com 67 plantas de produção de gases. Uma delas localizada no Polo Petroquímico de Triunfo.

listado no Portal Brasileiro de Hidrogênio No Rio Grande do Sul, a companhia também tem dentro do seu planejamento a construção de uma unidade de hidrogênio verde no município de Rio Grande. Esse empreendimento possui um memorando de entendimento para sua implementação firmado com o governo gaúcho e está, do Ministério de Minas e Energia e da Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

Apesar disso, Bastos informa que ainda não estão definidos detalhes quanto ao empreendimento como, por exemplo, sua capacidade produtiva. O presidente da White Martins frisa que para o projeto avançar uma das condições essenciais será garantir comprador para o combustível renovável.