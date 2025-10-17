Colégio Farroupilha investe R$ 200 milhões em ampliação

O Colégio Farroupilha ergue, com investimento de R$ 200 milhões, um novo prédio de 27 mil metros quadrados em frente à atual estrutura da escola, no bairro Três Figueiras, em Porto Alegre. O novo espaço será destinado à Educação Infantil, e as obras de ampliação incluem ainda um novo estacionamento. O cronograma da instituição é inaugurar a nova estrutura em fevereiro de 2026, ano da comemoração dos seus 140 anos.

No novo espaço, além do currículo regular, a Educação Infantil passa a oferecer turno integral, com a metodologia Cambridge International Education, um departamento de qualificação educacional da Universidade de Cambridge.

O primeiro ano do "Farroupilha Integral Early Years" terá turmas para crianças de 3, 4 e 5 anos de idade e aulas das 8h30 às 16h. Haverá possibilidade de ampliação do horário com atividades extracurriculares, como dança, judô, teatro e ginástica artística.

De acordo com a diretora-geral, Marícia Ferri, a elaboração do projeto teve a participação dos professores, com referências no mundo, como escolas da Finlândia e Itália.

São três pavimentos de sala de aula, um terraço e mais três andares de estacionamento. Cada uma das 22 salas de aula terá piso aquecido, uma varanda com deck e um gramado particular. Há ainda o espaço conhecido como "cozinha de lama", o minianfiteatro e a casa na árvore. Internamente, o projeto inclui um playground para as crianças utilizarem em momentos de chuva ou de frio extremo.

Há também uma horta que receberá os cuidados das próprias crianças e fornecerá alimentos que serão consumidos por eles. O terraço terá um chafariz com água aquecida, ponte de cordas e a minicidade, com restaurante, pet shop, posto de gasolina, clínica médica para estimular o desenvolvimento da cidadania.

Sustentabilidade

De acordo com o presidente da Associação Beneficente e Educacional de 1858 (ABE 1858), mantenedora da escola, Christian Voelcker, o projeto arquitetônico inclui um avançado sistema de reúso de água, com tratamento de efluentes. Trata-se de uma estação de tratamento compacta, de alto rendimento, que disponibilizará uma água de reuso de excelente qualidade, que pode ser consumida em todos lugares onde a potabilidade não é requerida, como irrigação, limpeza e banheiros.

Segundo ele, o prédio foi estruturado para causar o menor impacto ao meio ambiente durante a construção, a menor geração de resíduos e maior agilidade na obra. Um dos diferenciais é o sistema de filtragem de ar, que fornecerá mais qualidade e menos risco de infecções. O átrio central vai funcionar como uma chaminé de ar quente, que promove a refrigeração natural.

O edifício foi planejado para receber duas certificações internacionais importantes: a Leed, para construções verdes e sustentáveis, e a Well, para ambientes pensados para promover saúde e bem-estar. Cerca de 200 pessoas foram contratadas para a obra desde maio. Após a entrega do prédio, serão feitas 32 contratações entre professores, auxiliares e agentes de limpeza.

Ficha Técnica

Investimento: R$ 200 milhões

Estágio: Em execução até 2026

Empresa: Colégio Farroupilha

Cidade: Porto Alegre

Área: Varejo/Serviços