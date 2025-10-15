Passo Fundo terá fábrica de biometano com investimento de R$ 200 milhões

Bioo, plataforma de biossoluções voltada à transformação de resíduos orgânicos em produtos Já atuante em Triunfo, na Região Metropolitana, a empresa planeja ampliar as operações para Passo Fundo, na Região Norte do Estado. Na cidade, serão tratados resíduos agroindustriais e produzidos biometano, CO 2 biogênico e biofertilizantes. A unidade passo-fundense será instalada nas imediações da área da antiga Manitowoc. , deverá investir R$ 200 milhões em uma nova planta industrial no Rio Grande do Sul., na Região Norte do Estado. Na cidade, serão tratados resíduos agroindustriais e produzidos biometano, CObiogênico e biofertilizantes. A unidade passo-fundense será instalada nas imediações da área da antiga Manitowoc.

A expectativa é de que as obras sejam iniciadas no primeiro semestre de 2026. O cumprimento do prazo e a viabilidade do projeto dependem da aprovação de todo o processo de licenciamento ambiental e de um projeto de lei na Câmara Municipal de Passo Fundo, necessário para aprovar o protocolo de intenções a ser assinado entre a empresa e a prefeitura nas próximas semanas para oficializar a parceria.

O documento deverá incluir melhorias de infraestrutura e apoio institucional. Conforme o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Passo Fundo, Adolfo de Freitas, não haverá cessão de área municipal, pois o terreno que será utilizado para a estrutura é próprio. O gestor público ainda destaca a geração de empregos, inovação tecnológica e alta na arrecadação como benefícios ao município.

Secretário do Desenvolvimento Econômico de Passo Fundo, Adolfo Freitas destaca benefícios à economia do município DANI BARCELLOS/ESPECIAL/JC

O empreendimento deverá gerar cerca de 500 empregos diretos e indiretos durante a fase de construção e 40 empregos diretos na operação da fábrica. Deverá ser priorizada a mão de obra local. As informações são da assessoria de imprensa da prefeitura de Passo Fundo, em material encaminhado à reportagem.

"É uma região onde tem muita indústria e disponibilidade de resíduos orgânicos, casando também com consumo energético", destacou o diretor financeiro da Bioo, Lucas Garrigós Leit, em conteúdo divulgado pelo prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, nas redes sociais. O chefe do Executivo visitou a planta da Bioo em Triunfo na terça-feira, 14 de outubro. A estrutura é semelhante à prevista para a nova indústria.