Eletronor investe na ampliação da sede na Serra

Com um investimento de R$ 35 milhões, a empresa de automação e distribuição de materiais elétricos Eletronor inaugurou uma sede renovada na área da sua matriz, em Caxias do Sul, na Serra. O novo espaço, com 5 mil metros quadrados, é quatro vezes maior do que a sede anterior no município. A empresa acaba de completar 30 anos, e tem ainda outra unidade no Rio Grande do Sul, em Canoas. Atualmente, avança com a prioridade em ampliar a sua capacidade logística, com a projeção de triplicar o seu tamanho nos próximos dez anos.

Desde o início dos anos 2000, a Eletronor faz parte do Grupo Sonepar, tornando-se distribuidora autorizada da Rockwell Automation nos estados do Rio Grande do Sul e Paraná. Atende a diversos segmentos da indústria com soluções técnicas e produtos especializados. No portfólio da empresa, estão incluídos produtos em automação industrial, redes e segurança eletrônica, EPIs, materiais elétricos, serviços, robótica, iluminação e fabricação de painéis elétricos.

De acordo com o diretor da empresa, Fernando Velho, além de proporcionar maior eficiência operacional, a nova estrutura incorpora soluções voltadas à sustentabilidade, como o uso de energia limpa, iluminação 100% em LED, reaproveitamento de água e reutilização de bobinas de madeira provenientes de reflorestamento.

Com 150 funcionários, outro diferencial da nova sede destacado por Velho é o bem-estar aos trabalhadores, com um layout aberto e moderno, com áreas de convivência e ambientes mais funcionais. Eles também servem como showroom técnico para demonstrações de soluções e interação com clientes e parceiros da Eletronor.

O Grupo Sonepar, do qual a Eletronor faz parte, é líder mundial na distribuição B2B de materiais elétricos, soluções e serviços. Em 2024, o grupo registrou vendas globais de € 32,5 bilhões de euros. Está presente em 40 países com mais de 46 mil colaboradores.

FICHA TÉCNICA

Investimento: R$ 35 milhões

Estágio: Concluído

Empresa: Eletronor

Cidade: Caxias do Sul

Área: Varejo/Serviços