Gigante sueca da logística inicia operação em Sapucaia do Sul

A empresa sueca Nefab, especializada em embalagens sustentáveis e serviços de engenharia e logística é a mais nova operação no centro logístico Eco Parque Lourenço & Souza, em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

As atividades iniciaram nesta quarta, dia 1º de outubro, e a multinacional, que há 28 anos atua no Brasil, com apenas uma unidade em Caçapava, interior de São Paulo, não divulga quanto investiu para as novas instalações. O projeto, porém, é apontado como uma das estratégias para dobrar o faturamento global até 2030 - a receita no último ano foi de US$ 966 milhões.

A unidade inaugurada no Rio Grande do Sul é a terceira planta do grupo na América do Sul, já que a Nefab anunciou em 2024 a primeira unidade no Chile, em Viña del Mar, como parte da estratégia de crescimento do grupo. No seu plano de dobrar o faturamento, a empresa ainda traçou a meta de redução de 10 milhões de toneladas de emissões de CO₂ nas cadeias de suprimentos dos clientes e liderança do setor em segmentos como telecomunicações, semicondutores, energia, equipamentos de saúde, mineração, construção e mobilidade elétrica.

De acordo com o vice-presidente executivo do Grupo Nefab, Patric Vestlund, a instalação fortalece o compromisso de estar presente onde os clientes necessitam dessa atuação, com aumento da capacidade de oferecer suporte a clientes e segmentos considerados chave, como o de equipamentos de telecomunicações, energia, industrial e automotivo.

A estratégia, segundo o diretor América Latina da empresa, Eric Wickman, posicionará a Nefab como a principal parceira global em soluções e serviços de embalagens sustentáveis. Na nova área de 2 mil metros quadrados, dentro de um condomínio industrial, a Nefab terá 20 funcionários oferecendo para clientes locais e globais produtos como a ExPak (solução de caixa de madeira compensada dobrável e sem pregos que ocupa o mínimo de espaço de armazenamento e é muito fácil de montar) e a CratePak (embalagem resistente que leva menos de um minuto para ser montada sem o uso de pregos), entre outras soluções de embalagens e serviços de logística.

O portfólio da empresa sueca inclui embalagens reutilizáveis e retornáveis em compensado, madeira e plástico sustentável, com soluções baseadas em fibras, serviços de logística e reengenharia de embalagens para os setores de telecomunicações, energia, automotivo, mineração e manufatura na América do Sul.

De acordo com o gerente geral da empresa no Brasil, Denílson Andrade, são embalagens projetadas para acomodar formas e tamanhos específicos e eliminar o risco de danos ao produto durante a montagem, o armazenamento e o transporte, além de aumentar o fluxo e a eficiência logística. O histórico de inovação da Nefab em embalagens remonta à década de 1940, quando desenvolveram uma caixa resistente para o transporte de pães.