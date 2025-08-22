Planta de hidrogênio verde em Candiota 3 deverá ter investimento de R$ 14 milhões

iniciativa, que terá o combustível produzido a partir da energia solar, deverá contar com um investimento de R$ 14 milhões e é conduzida pela Âmbar Energia, que administra a usina. As informações foram obtidas pelo repórter Jefferson Klein durante missão de negócios na China O complexo da usina Candiota 3, no município homônimo na Região da Campanha, deverá contar com uma planta de produção de hidrogênio verde até 2028. Ae é conduzida pela Âmbar Energia, que administra a usina. As informações foram obtidas pelo repórter Jefferson Klein durante

O projeto foi um dos habilitados dentro do edital de Chamada Pública do Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva de Hidrogênio Verde, lançado pelo governo do Rio Grande do Sul. O diretor de operações da Âmbar Energia, Fábio Tales Bindemann, explica que a ideia consiste em um projeto inicial de utilização de hidrogênio verde para o consumo interno da operação da térmica.

“Candiota já tinha uma planta de hidrogênio própria, que com o tempo ficou com uma tecnologia obsoleta e foi desativada, e por isso começou a se comprar o hidrogênio cinza”, recorda Dantas. A proposta atual é que essa planta seja reativada. A estrutura se encontra dentro do complexo da usina, onde também serão instalados os painéis fotovoltaicos.

Sobre cronograma, o gerente de P&D e Inovação detalha que o tempo exato de desenvolvimento do projeto dependerá dos prazos do edital e das etapas que serão estabelecidas. No entanto, a expectativa é que os contratos e os instrumentos jurídicos estejam firmados no início de 2026. A implantação da unidade deve levar de 18 a 24 meses para ser concluída.

Ficha técnica

Investimento: R$ 14 milhões

Estágio: Anunciado

Empresa: Âmbar Energia

Cidade: Candiota

Área: Infraestrutura