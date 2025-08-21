Com três meses de operação, novo laboratório já supera meta de atendimentos em Porto Alegre

Com apenas três meses de operação, a primeira planta 100% dedicada ao sistema Lab-to-Lab (no qual um laboratório clínico presta serviços especializados a outros laboratórios) da Regional Sul do Grupo Fleury, sob a bandeira Pardini, na Avenida Farrapos, em Porto Alegre, já superou a meta prevista para o pico de produção de 2025. Foram 654 mil exames processados, em média, por mês, desde o início da operação, em maio, até julho. Resultado direto do ciclo de R$ 5,9 milhões em investimentos de um dos maiores grupos de medicina e saúde do Brasil na Capital. Ao todo, incluindo a sua operação em Itajaí, Santa Catarina, desde o primeiro semestre a empresa investiu R$ 10 milhões na Região Sul.

No laboratório em Porto Alegre, a empresa processa exames de uma rede superior a 500 laboratórios conveniados, em mais de 260 municípios do Rio Grande do Sul e Sul de Santa Catarina. Somente na unidade gaúcha, a capacidade é de 35 milhões de exames por ano. Os mais de 650 mil exames de média em um trimestre já ultrapassam a marca prevista para ser atingida pelo Grupo Fleury somente em novembro deste ano.

A nova estrutura em Porto Alegre permite processar exames de baixa estabilidade — como hematologia — de regiões que antes não eram atendidas, como na própria Região Metropolitana, graças ao tempo máximo de transporte de seis horas após o recebimento no núcleo técnico.

De acordo com o diretor da unidade de negócios Lab-to-Lab do Grupo Fleury, Fernando Ramos, os resultados na capital gaúcha mostram que a ampliação neste atendimento não é apenas um investimento em infraestrutura, mas uma resposta à demanda crescente do mercado. Segundo ele, o resultado em um trimestre reafirma o compromisso do grupo com a eficiência operacional, qualidade e inovação.

A partir da Avenida Farrapos, a unidade conta com mais de 30 rotas logísticas, reduzindo o tempo médio de transporte de amostras em até 60%, chegando, no caso da Região Metropolitana, a 99% de redução neste tempo. O tempo de atendimento total médio é de quatro a seis horas, com até 70% dos exames liberados no mesmo dia, após o recebimento de amostras no núcleo técnico avançado.

A estratégia de aumento de capacidade começou pelo Sul e será estendida a outras regiões do País. O sistema Lab-to-Lab, que é uma espécie de B2B no setor de laboratórios, respondeu, no último ano, por mais de 23% do faturamento do Grupo Fleury.

Ficha técnica

Investimento: R$ 5,9 milhões

Estágio: Concluído

Empresa: Grupo Fleury

Cidade: Porto Alegre

Área: Varejo/Serviços