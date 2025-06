Empresa de Estância Velha que trata efluentes oleosos recebe aporte de R$ 6 milhões

Uma nova empresa focada em tratamento de efluentes oleosos foi implementada na cidade de Estância Velha, no Vale do Sinos. Lançada no mês de maio, a companhia que contou com um aporte inicial de R$ 6 milhões é fruto de uma união entre os empresários que comandam a Central de Tratamentos de Efluentes Nova Época e a consultoria ambiental Geoprospec.