Unimed Serra Gaúcha investe R$ 3 milhões em Caxias do Sul

A Unimed Serra Gaúcha está investindo R$ 3 milhões no complexo hospitalar da cooperativa em Caxias do Sul. O aporte incluiu a aquisição do tomógrafo Revolution Ascend, da GE HealthCare, que utiliza inteligência artificial para automatizar processos, trazendo ganhos significativos em precisão diagnóstica e é avaliado em R$ 2,5 milhões. O restante do valor é destinado à reforma e à modernização do Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) da instituição, onde o equipamento já está em funcionamento. Como parte do movimento de digitalização do setor de diagnóstico, a Unimed Serra Gaúcha também confirmou que realizará a implantação da plataforma de inteligência artificial "United Imaging", que deve entrar em operação nas próximas semanas. A tecnologia atua como suporte ao médico-radiologista, agilizando a liberação dos laudos de exames de tomografia e ressonância. O sistema é capaz de gerar uma leitura inicial dos exames em aproximadamente cinco segundos. As informações foram divulgadas pela Unimed Serra Gaúcha