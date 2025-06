Santa Casa de Porto Alegre investe R$ 7,2 milhões em serviços de hemodinâmica

A Santa Casa de Porto Alegre oficializou na segunda-feira, 9 de junho, a entrega do projeto de modernização dos serviços de hemodinâmica da instituiçãol, com um investimento de R$ 7,2 milhões. O aporte incluiu a aquisição de equipamentos modernos, como um angiógrafo para o atendimento adulto e outro pediátrico. Juntos, os equipamentos somam R$ 6 milhões. O objetivo é de fortalecer a precisão dos diagnósticos e a eficácia no tratamento de doenças cardiovasculares. As informações foram divulgadas pela Santa Casa.

Os angiógrafos já estão em funcionamento em duas unidades da instituição. No Serviço de Hemodinâmica do Hospital São Francisco, o equipamento foi atualizado e substituído. Já no Hospital da Criança Santo Antônio, é uma novidade, permitindo tratamentos minimamente invasivos de cardiopatias congênitas em crianças e adolescentes. No modelo Azurion 7 F20, as tecnologias dos produtos oferecem imagens de alta resolução, menor exposição à radiação e recursos avançados de reconstrução 3D.



As obras também incluíram melhorias na sala de procedimentos, atualizações nos sistemas elétrico e de climatização, além da aquisição de mobiliário técnico para o centro cirúrgico do Hospital da Criança Santo Antônio. Além de recursos próprios, o projeto contou com doação de valores pela Incorporadora e Construtora Nazale e do programa Troco Amigo Panvel.

Ficha Técnica

Investimento: R$ 7,2 milhões

Estágio: Executado

Empresa: Santa Casa de Porto Alegre

Cidades: Porto Alegre

Área: Serviços