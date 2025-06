CEEE Equatorial avança em obras com investimento de R$ 43 milhões para ampliar subestação e reforçar sistema elétrico de São José do Norte

As obras que vão ampliar a capacidade da Subestação Rio Grande 2 para reforçar o fornecimento de energia ao município de São José do Norte, no Sul do estado, avançaram para a fase de conclusão da terraplanagem. As próximas etapas envolvem a instalação de postes, cabos da rede aérea, do transformador de força e energização, o que deve ser concluído no primeiro semestre de 2026.



Com um investimento de R$ 43 milhões, a CEEE Equatorial instalará duas novas linhas de alimentação exclusivas para São José do Norte em um novo circuito subaquático na Lagoa dos Patos. Fabrício De Mari, Executivo de Obras de Alta Tensão da CEEE Equatorial, estima que 25 mil habitantes serão beneficiados. “Essa obra aumentará a confiabilidade no fornecimento de energia elétrica para São José do Norte. Atualmente temos um alimentador e após a conclusão do trabalho teremos três", explica



LEIA TAMBÉM: Governo vai criar espaço na rede elétrica para projetos de hidrogênio verde