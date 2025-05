Fiergs anuncia investimento de R$ 50,5 milhões nos Vales do Taquari e do Caí

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) anunciou mais um investimento no seu projeto de interiorização, o Rota Fiergs. Serão R$ 50,5 milhões destinados aos Vales do Taquari e do Caí, envolvendo iniciativas relacionadas ao Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS). A entidade já havia divulgado um aporte de R$ 24 milhões no Vale do Sinos e na Encosta da Serra dentro da iniciativa. As informações foram divulgadas pela Fiergs.

Em nota encaminhada à imprensa, o presidente da Fiergs, Claudio Bier, ressaltou que os aportes contribuem para uma região intensamente atingida pelas enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul em 2023 e 2024. "Esses locais enfrentaram desafios extremos com as crises climáticas, mas, com força e união, estão se reconstruindo. E estamos aqui para somar nesse esforço. Não estamos aqui apenas para falar, estamos aqui para ouvir e agir. O Rota Fiergs é construído por metas, objetivos e prioridades definidos pelos industriais e sindicatos, que são a base da nossa Federação", disse Bier, de acordo com o texto divulgado pela assessoria de comunicação.

Confira os investimentos contemplados pelo Rota Fiergs nas regiões

Construção do complexo educacional do Sesi-RS em Lajeado e reforma da unidade (inaugurado em 2024): R$ 30 milhões

Novo espaço de saúde do Sesi-RS em Lajeado (previsto para 2027): R$ 2,5 milhões

Melhorias no Laboratório de Processamento de Alimentos do Senai-RS em Lajeado (realizadas em 2024): R$ 100 mil

Atualização tecnológica na área de eletromecânica do Senai-RS em Lajeado (realizada entre 2025 e 2026): R$ 380 mil

Ampliação do centro de formação profissional do Senai-RS de Lajeado (cronograma deve ser definido em 2026): R$ 11,9 milhões

Atualização tecnológica da unidade ampliada do Senai-RS de Lajeado (previsto para 2027): R$ 2,5 milhões

Adequações da área administrativa e de atendimento do Senai-RS de Montenegro (realizado em 2025): R$ 37 mil

Atualização tecnológica da planta didática Senai-RS de Montenegro (previsto para 2025): R$ 315 mil

Melhorias na unidade Senai-RS de Montenegro (previsto para 2026 a 2028): R$ 1,6 milhão

Reformas no Senai-RS de São Sebastião do Caí (realizado entre 2024 e 2025): R$ 450 mil

Aquisição de um laboratório de informática do Senai-RS em São Sebastião do Caí (previsto para 2025): R$ 135 mil

Atualização tecnológica do Senai-RS de São Sebastião do Caí (previsto para 2026 e 2027): R$ 650 mil

Ficha Técnica

Investimento: R$ 50,5 milhões

Estágio: em execução

Empresa: Fiergs

Cidades: Diversas

Área: Indústria