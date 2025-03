Bom Princípio Alimentos investe na produção para manter crescimento

A partir do seu novo Centro de Distribuição (CD), instalado no condomínio Ecoparque Lourenço&Souza, em Sapucaia do Sul, que teve o início das operações em novembro do ano passado, a Bom Princípio Alimentos projeta um salto a partir de 2025, inclusive com vistas às exportações. Depois dos R$ 16 milhões investidos no ano passado - com a maior parte dedicada ao CD, neste ano, serão outros R$ 10 milhões em aportes para melhorias neste novo sistema logístico e, na sua produção, em Tupandi, no Vale do Caí, para a compra de equipamentos renovados e uma pequena ampliação de área industrial.

"Estamos projetando ampliar em pelo menos 20% a nossa capacidade de envio de produtos e em 25% de crescimento no nosso faturamento. Em 2024, já tivemos um crescimento de 20%. Hoje distribuímos produtos, claro, em maior quantidade para o Rio Grande do Sul, mas também em todas as regiões do Brasil e em sete países. A partir deste novo CD, a uma quadra da BR-116 e muito próximo da BR-386, estaremos mais próximos de todos esses destinos", comenta o CEO da Bom Princípio Alimentos, Alexandre Ledur.

Em Sapucaia do Sul, são três mil metros quadrados, maior do que os dois mil que ocupavam o setor de logística nas instalações de Tupandi, onde a empresa atua em sete mil metros quadrados.

"Pelas rodovias, garantimos a saída dos produtos mais ágil a todas as regiões, e também por meio das rodovias até Chile, Argentina e Uruguai, mas também nos possibilita melhor capilaridade até os portos de Rio Grande e Itajaí. Estamos em plena prospecção de novos mercados externos. Somente neste ano, estaremos em cinco feiras internacionais, incluindo a Anuga, na Alemanha", detalha o CEO.

A produção de doces da Bom Princípio Alimentos divide-se em três linhas: chocolates, frutas e leite. E entre elas, 45 variedades de recheios doces, tanto para doces e conservas quanto para as linhas de food service, que hoje já dominam mais de 50% da produção. O destino destes produtos são restaurantes, padarias, confeitarias e indústrias de alimentos. E há ainda a linha de conservas.

Segundo Ledur, o mercado está aquecido, tanto para os doces de frutas, as famosas chimias, quanto os cremes para recheios, como de avelã, chocolate ou de frutas. Em breve, adianta ele, serão lançados cinco novos sabores a partir do reforço na produção em Tupandi.

O investimento na fábrica este ano é dedicado à ampliação em torno de 1,5 mil metros quadrados, equipamentos de envase e empilhadeiras. No ano passado, enquanto esvaziava uma parte importante da fábrica com a mudança do CD para Sapucaia do Sul, uma nova caldeira foi inaugurada.

Com mais de 300 funcionários na indústrias, e outros 35 no novo CD, Alexandre Ledur garante que boa parte do sucesso recente da Bom Princípio Alimentos está relacionado à manutenção das raízes.

"Se, por um lado, estamos chegando a sete países diferentes, temos um trabalho muito importante com mil famílias de produtores locais de abóboras, figo, uva ou goiaba. São todos produtos que ainda são a matéria-prima do que produzimos", garante Ledur.

No período de colheita, por exemplo, a fábrica registra filas de carroções com os hortifruti que serão processados ali.