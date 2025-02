Vinícola Aurora investe nas bebidas sem álcool em busca de faturamento histórico

Cooperativa Vinícola Aurora Com um aporte previsto de R$ 25 milhões, principalmente em melhorias tecnológicas e automatização da sua fábrica principal, a unidade Vinhedos, em Bento Gonçalves, aaposta cada vez mais na sua linha de bebidas não alcoólicas. Desde os sucos naturais tradicionais e gaseificados até as bebidas Zero Álcool, que têm garantido o avanço da cooperativa em um novo mercado, e que já representam metade da produção da vinícola.

De acordo com o diretor industrial da cooperativa, Roberto Lazzarini, enquanto a expectativa da cooperativa é de avançar em torno de 10% nas vendas em 2025, quando considerados os produtos não alcoólicos, a estimativa chega a 20%, e, quando avaliados especificamente os Zero Álcool, essa média sobe para 30% em um ano que promete garantir mais um recorde nos números da cooperativa de Bento Gonçalves. Em 2024, foram R$ 841 milhões de faturamento – 7% a mais do que em 2023 –, que já foi um recorde da vinícola nos 94 anos de história, celebrados em fevereiro.

Resultado direto do ciclo de investimentos dos últimos cinco anos. Contando com os R$ 25 milhões previstos em 2025, serão R$ 135 milhões investidos neste período. Uma média de R$ 27 milhões por ano.

Por meio de nota, Lazzarini explica que, nos aportes previstos para este ano, a prioridade está na otimização da unidade Vinhedos, que se torna cada vez mais o principal eixo industrial e logístico da cooperativa, que conta com outras duas unidades em Bento Gonçalves e Pinto Bandeira.

Serão 25 tanques de estabilização e refrigeração automáticos – totalizando 47 novos –, três autoclaves de 56 mil litros e outras três de 28 mil litros para aumento na produção de espumantes – de um total de 10 novas –, novos filtros de resina, a instalação de uma nova linha TetraPak para os produtos sem álcool, de 1,5 litro, com capacidade para 7 mil unidades por hora e a transferência das linhas de vinhos de mesa da matriz para a unidade Vinhedos.

Para que se tenha uma ideia, todo esse processo permitirá diminuis em 95% os espaços confinados na unidade industrial.

Conforme a nota do diretor, "a maior automatização industrial, além de melhorar a qualidade e segurança nas bebidas, reduz desperdícios. Ampliamos nossas linhas de elaboração, armazenamento e, consequentemente, projetamos o crescimento de 10% nas vendas em 2025".

A partir dos R$ 110 milhões aportados nos últimos quatro anos, a capacidade de armazenamento em tanques e barricas saltou de 85 milhões de litros em 2021 para 92 milhões de litros em 2024. Além disso, a estocagem na unidade Vinhedos mais do que triplicou no mesmo período, passando de 583 mil para 2 milhões de caixas de produtos.

Safra positiva e 75 milhões de quilos de uvas



O diretor industrial da cooperativa reflete sobre os 94 anos completados pela Vinícola Aurora neste mês de fevereiro: "Vivenciamos as principais transformações setoriais e de mercado, mas sempre com muito protagonismo, lançando as principais tendências e sendo referência para a vitivinicultura brasileira. Nos orgulhamos da trajetória e evolução que tivemos até aqui, da nossa liderança de mercado e de recebermos de 10% a 15% de toda a safra de uvas para processamento do Rio Grande do Sul".

E essa alta capacidade de produção, a partir das 1.100 propriedades familiares cooperativadas entre 11 municípios da Serra Gaúcha, está reforçada por muita qualidade em 2025. Segundo a cooperativa, a projeção é colher 75 milhões de quilos de uvas. Mais da metade da produção já chegou à cooperativa, com qualidade considerada excelente.

A cooperativa tem um portfólio de 220 itens, divididos em 13 linhas. Os rótulos da marca são comercializados para todos os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal, além de estarem presentes em outros 17 países.

Ficha técnica

Investimento: R$ 25 milhões

Estágio: Em execução

Empresa: Cooperativa Vinícola Aurora

Cidade: Bento Gonçalves

Área: Indústria