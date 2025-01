Comparações de investimentos no Rio Grande do Sul entre 2023 e 2024

No cômputo geral de aportes, em 2024 a média de investimentos considerando as 348 iniciativas

mapeadas foi de R$ 288,4 milhões, enquanto em 2023 foi de R$ 183,6 milhões entre 341 iniciativas

identificadas naquele ano.

Considerando o cenário entre empreendimentos em que foi possível o levantamento de investimentos em

entre 2022, 2023 e 2024, a evolução média permite a observação de que, em 2024, o investimento médio voltou aos patamares de 2022.

2022: R$ 285,1 milhões entre 108 iniciativas

2023: R$ 231,8 milhões entre 126 iniciativas

2024: R$ 280,8 milhões entre 126 iniciativas

Entre as 126 iniciativas em que foi possível registrar os aportes 2023/24, houve crescimento

de 21,1% nos investimentos.

Na Indústria, foi possível ver maior evolução no investimento médio (entre as iniciativas comparadas) em 2024 em relação aos anos anteriores, sinalizando o papel do início de planos de investimentos neste ano.

2022: R$ 128,1 milhões (47 iniciativas)

2023: R$ 134,5 milhões (49 iniciativas)

2024: R$ 397,8 milhões (49 iniciativas)

Na Infraestrutura, foi possível ver a variação relacionada ao avanço dos projetos como na área da

energia, somadas às estruturas necessárias na recuperação do Estado pós-cheia.

2022: R$ 306,9 milhões (38 iniciativas)

2023: R$ 273,9 milhões (45 iniciativas)

2024: R$ 352,8 milhões (45 iniciativas)

Em Varejo/Serviços, também foi possível verificar variação de investimentos, com redução em 2023 e,

em 2024, um volume maior de aportes e novas iniciativas.

2022: R$ 120,4 milhões (16 iniciativas)

2023: R$ 87,9 milhões (27 iniciativas)

2024: R$ 170,6 milhões (27 iniciativas)

Nos Empreendimentos Imobiliários, o universo é muito pequeno, visto que boa parte das iniciativas

não revelam seus investimentos. O comparativo fica comprometido na tentativa de sinalizar para um comportamento mais generalizado do setor.

2022: R$ 1,5 bilhão (7 iniciativas)

2023: R$ 1,5 bilhão (5 iniciativas)

2024: R$ 1,3 bilhão (5 iniciativas)

Enquanto em 2023, os aportes concretos em Infraestrutura foram quase o dobro da Indústria, em 2024 essa relação foi invertida. A Indústria representa quase 60% a mais de investimentos do que na Infraestrutura (uma diferença de R$ 15,7 bilhões).

Investimentos em logísticas

A cheia de maio potencializou uma nova “safra” de condomínios e estruturas logísticas na Região Metropolitana de Porto Alegre. São 7 iniciativas mapeadas no ano, totalizando R$ 3,6 bilhões em investimentos entre Eldorado do Sul, Guaíba, Gravataí, Sapucaia do Sul e Nova Santa Rita. No ano anterior, não havia sido mapeada nenhuma iniciativa para novas estruturas deste tipo.

Novos projetos eólicos

Foram mapeados 4 projetos eólicos no Estado entre os municípios de Uruguaiana, Quaraí, Alegrete, Rosário do Sul e Santana do Livramento, totalizando R$ 11,7 bilhões. Apenas o complexo de Livramento saiu do papel. Os demais buscam investidores. Em 2023, somente 2 projetos eólicos foram mapeados com investimentos ou anúncios no ano, totalizando, na mesma região, R$ 1,1 bilhão.

Investimento das cooperativas

Em 2024, foram mapeadas 26 iniciativas de cooperativas gaúchas, totalizando R$ 1,6 bilhão em investimentos. A maior parte deles, em 10 iniciativas, na área da Indústria, com R$ 760,7 milhões em aportes, seguida das também por 10 iniciativas em Infraestrutura, que resultaram em R$ 660,3 milhões em investimentos, e das 6 iniciativas do Varejo/Serviços, com R$ 242 milhões.

Em 2023, foram mapeadas 24 cooperativas, com um investimento maior, de R$ 1,9 bilhão. Ao contrário do que aconteceu neste ano, em 2023 a maior fatia dos aportes foi desembolsada entre as 7 iniciativas na área do Varejo/Serviços, com R$ 784 milhões. Na área da Indústria, foram R$ 639,8 milhões e, na Infraestrutura, R$ 479,2 milhões.

Investimentos em saúde

São pelo menos 16 iniciativas, a maior parte delas de novos hospitais, mapeadas no Anuário, totalizando R$ 1,8 bilhão em praticamente todas as regiões do Estado, descentralizando a característica do serviço. São investimentos nas cidades de Santa Rosa, Capão da Canoa, Canoas, Porto Alegre, Rio Grande, Caxias do Sul, Passo Fundo e Ijuí. Em 2023, foram mapeadas 14 iniciativas, com investimento de R$ 1,2 bilhão, menos descentralizado, com aportes nas cidades de Porto Alegre, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Caxias do Sul, Rio Grande e Santa Maria.



Investimentos em tecnologia

No Varejo/Serviços, além da inversão, com maiores anúncios (ex: Scala Data Centers) do que projetos concluídos ou em execução, os aportes quase dobraram (94,7%) em relação a 2023.



Distribuição do Fundopem

Em 2024: entre Fundopem e Proedi, foram aprovados benefícios para 82 projetos, que somam R$ 1,3 bilhão em investimentos. Mesmo acumulando o maior volume de empresas beneficiadas pelo Fundopem neste ano (16), as regiões Central e dos Vales do Taquari e Rio Pardo acumulam o menor volume de investimentos, com R$ 95,7 milhões. A Serra, com 15 projetos aprovados, acumula R$ 314,1 milhões, seguida pela Região Metropolitana, com 9 projetos que acumulam R$ 287,09 milhões. Em 39% dos casos (28 empresas), os projetos representam investimentos superiores a R$ 10 milhões.

Em 2023: foram 109 projetos aprovados entre Fundopem e Proedi, representando o recorde de R$ 2,3 bilhões em investimentos aprovados pelo programa. Em 2022, foram R$ 1,7 bilhão.

Região atingida pelas cheias em 2023 e 2024: entre os dois anos o Centro/Vales teve 42 empresas com projetos aprovados pelos programas de benefícios fiscais. Representam 21,9% das empresas beneficiadas. A Região da Serra lidera, com 48 empresas beneficiadas neste período.