Investimentos do Grupo Lebes em complexo logístico devem somar R$ 500 milhões

O Grupo Lebes inaugurou em junho de 2024 o seu complexo logístico, chamado Ellosul, em Guaíba, com investimentos que devem chegar, ao final do projeto, a R$ 500 milhões. No local, às margens da BR-116, há pavilhões para locação e infraestrutura comercial. O projeto deve ser finalizado em 2029. A etapa inicial contempla dois pavilhões, sendo um deles com 38 mil metros quadrados, já ocupado pelo Centro Logístico da Lebes. Ao todo, serão sete pavilhões moduláveis. As Lojas Lebes retomaram em 2024 o ritmo de abertura de novas unidades no RS, com seis novas, tendo investimento médio de R$ 1 milhão por loja. Canguçu, Três de Maio, Palmeira das Missões e Canela são os pontos já certos para receberem a Lebes.