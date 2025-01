Prefeitura de Gravataí fez investimentos de R$ 368,8 milhões em 2024

A prefeitura de Gravataí deu início, no ano passado, a um arrojado projeto que prevê R$ 300 milhões em investimentos para obras de drenagem no município. Os aportes fazem parte da revisão do plano de drenagem de Gravataí.

Em abril de 2024, o município assinou contrato de financiamento de R$ 60 milhões junto ao Banco do Brasil para executar obras de infraestrutura viária, obras civis e aquisição de bens e serviços no município.

A prefeitura investiu ainda R$ 8,8 milhões na transformação do ginásio municipal em um Mercado Público com 2,5 mil metros quadrados de área construída em dois andares, com 27 lojas, espaço para restaurante, terraço e área externa.

Ficha técnica



Investimento: R$ 368,8 milhões

Estágio: Em execução

Responsável: Prefeitura de Gravataí

Cidade: Gravataí

Área: Infraestrutura

Investimentos em 2023: R$ 61,7 milhões