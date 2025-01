Melnick lançou seis empreendimentos imobiliários em 2024 no RS

A Melnick lançou seis empreendimentos imobiliários em 2024 entre Porto Alegre e Canoas, obtendo cerca de R$ 1 bilhão em valores gerais de vendas (VGV) nos três primeiros trimestres (janeiro a setembro). A incorporadora não informa os valores investidos nestes projetos no ano passado.

Na cidade da Região Metropolitana, foi iniciada a terceira fase do Grand Park Moinhos. Já na Capital, a presença da incorporadora com empreendimentos próprios é percebida em diversos bairros.

No bairro Bom Fim, toma forma o Yofi Residencial, na Rua Bento Figueiredo. No Bela Vista, é erguido o Zayt; no Moinhos de Vento, o GO Moinhos foi lançado em 2024, assim como o Open Alto Ipiranga, no bairro Agronomia, e, no bairro Auxiliadora, há o lançamento do Jazz Nova York.

Com a enchente de maio, não houve lançamentos no segundo trimestre, mas houve uma retomada no período seguinte do ano passado, que permitiu manter o planejamento de lançamentos para 2024. Em nota enviada pela assessoria de imprensa, o CFO da incorporadora, Juliano Melnick, comenta que houve "um retorno à normalidade importante para o mercado do Rio Grande do Sul. Voltamos a lançar e o mercado absorveu de forma muito positiva todos os lançamentos. Nossas obras também retomaram seus ritmos normais, apesar dos sérios problemas enfrentados pelo Estado nos meses de maio e junho".

Além dos lançamentos, paralelamente, outros projetos iniciados em anos anteriores seguem em construção, e receberam aportes da incoroporadora em 2024 para o avanço das obras, caso de empreendimentos na avenida Nilo Peçanha e na rua João Telles, em Porto Alegre.

Ficha técnica



Investimento: não informado

Estágio: Anunciado

Empresa: Melnick

Cidades: Porto Alegre e Canoas

Área: Empreendimentos imobiliários