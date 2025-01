CPFL Transmissão investiu mais de R$ 1 bilhão no RS de janeiro a setembro de 2024

A CPFL Transmissão, que opera 137 linhas de transmissão no Rio Grande do Sul, investiu R$ 1,278 bilhão nos três primeiros trimestres do ano (janeiro a setembro de 2024. Os principais aportes no período se referem às aquisições de equipamentos, às aquisições de veículos e às melhorias e construções de edificações diversas.

Muitas dessas iniciativas estão relacionadas aos projetos de resiliência climática nas operações de transmissão de energia no Rio Grande do Sul, estado que passou por eventos extremos no ano passado.

Em 2023, a empresa havia aportado R$ 701 milhões ao assumir o controle da CEEE-T. No ano passado, foram finalizados três grandes projetos de linhas de transmissão e subestações no Rio Grande do Sul.

Ficha técnica



Investimento: R$ 1,278 bilhão

Estágio: Em execução

Empresa: CPFL Transmissão

Cidades: Diversas

Área: Infraestrutura

Investimentos em 2023: R$ 701 milhões