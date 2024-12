LOG investe R$ 103 milhões em novo condomínio logístico em Gravataí

segundo condomínio logístico da LOG Commercial Properties investidos R$ 103 milhões até o início de 2026, quando a empresa pretende ter operando o novo parque logístico em um dos eixos de maior concentração do setor na Região Metropolitana. O terreno às margens da ERS-118, em Gravataí, já recebe os preparativos para, nos próximos dias, iniciarem as obras para erguer o, o chamado LOG Gravataí II, que terá 46 mil metros quadrados de área construída entre galpões para locação. Serão, quando a empresa pretende ter operando o novo parque logístico em um dos eixos de maior concentração do setor na Região Metropolitana.

O novo empreendimento faz parte de um projeto arrojado da LOG CP de entregar 2 milhões de metros quadrados de área construída para logística no Brasil até 2028. Neste plano de erguer 500 mil metros de galpões a cada ano, a Região Sul terá participação de 15%, como afirma o diretor-executivo de Operações da LOG, Márcio Siqueira. E aí, a Região Metropolitana de Porto Alegre tem lugar privilegiado no radar dos investidores.

"Seguimos estudando áreas. Há demanda e há o nosso interesse no Estado. Provavelmente teremos outro projeto, dentro deste pacote, na Região Metropolitana de Porto Alegre", antecipa.

Neste final de 2024, além do LOG Gravataí II, a empresa anuncia as construções de outros dois condomínios logísticos em Joinville, Santa Catarina, com 40 mil metros quadrados, e em São José dos Pinhais, no Paraná, com outros 46 mil metros quadrados. Já foi inaugurado um empreendimento em Londrina, também no Paraná, com 60 mil metros quadrados.

Restam, como aponta o diretor, pouco mais de 100 mil metros quadrados para se chegar à meta de 300 mil metros quadrados em novos espaços no Sul. Representam pelo menos outros dois condomínios logísticos.

"Em 2021, entregamos o primeiro condomínio em Gravataí, e se mostrou uma aposta acertada. Foi um condomínio já concebido na época com os nossos novos padrões construtivos, que também serão seguidos agora. O LOG Gravataí II, inclusive, será em uma área próxima, mas do outro lado da rodovia", explica Siqueira.

Segundo ele, o projeto já está com todas as licenças liberadas pelo município e a obra contratada. O LOG Gravataí II terá operação no sentido do Vale do Sinos à freeway. O primeiro empreendimento construído pela LOG fica no sentido de Gravataí para a BR-116.

"A partir do momento em que iniciarmos as obras, propriamente ditas, são 12 meses para a finalização. Aí, pelo modelo que seguimos nos nossos condomínios, é possível que tenhamos 20 clientes ou um maior que ocupe espaços maiores. É o tipo de empreendimento que nos permite diversas modalidades de operação", aponta.

Em média, diz o diretor, 70% dos espaços já estão vendidos quando da entrega dos condomínios pela empresa que opera em todo o País. Agora, a expectativa é de uma procura ainda maior.

Resultado, como aponta Siqueira, do aquecimento do mercado logístico da Região Metropolitana, e especialmente de Gravataí e da ERS-118, após a cheia, que não atingiu essa região.

"Quando investimos no primeiro projeto na cidade, de certa forma, havia ainda uma incerteza em relação à entrega da duplicação da rodovia que era esperada há mais de 20 anos. Hoje, esse se tornou um grande corredor logístico, que nos permite acesso a toda Região Metropolitana de maneira muito fácil", comenta o diretor.

Neste novo momento pós-cheia, o governo municipal de Gravataí contabiliza pelo menos cinco novos parques logísticos a serem instalados entre as rodovias ERSs 118 e 030 nos próximos anos. O município foi minimamente atingido pelas inundações.

Vendas sustentam novos investimentos



A fórmula escolhida pela LOG CP para garantir os investimentos neste avanço em novos empreendimentos no País foi a chamada "reciclagem" de ativos. Ou seja, condomínios logísticos já consolidados são vendidos a outros grupos e, com o recurso, a empresa reinveste em novas operações.

"É uma característica da nossa empresa atuar em todas as pontas, desde a escolha e análise do empreendimento, a construção e a operação do centro logístico. Depois de maduro o negócio e bem sucedido, essa venda também é um processo natural para seguirmos avançando em um negócio que exige investimentos de longo prazo, com retornos em torno de 2,5% a 3% ao ano", explica Márcio Siqueira.

condomínios logísticos deste boom do setor em Gravataí Foi o que aconteceu com o LOG Gravataí I, vendido por R$ 165 milhões no ano passado ao grupo canadense Golgi Condomínios Logísticos, que hoje opera a área de 55 mil metros quadrados. Até 2021, a LOG investiu R$ 90 milhões para erguer um dos primeiros

Já neste ano, outro condomínio logístico, o GLP, com 105 mil metros quadrados, também erguido no primeiro ciclo de parques logísticos no eixo da ERS-118 duplicada, foi negociado com o Fundo de Investimentos XP LOG, por R$ 309,8 milhões.

Ficha técnica

Investimento: R$ 103 milhões

Estágio: Em execução

Empresa: LOG Commercial Properties

Cidade: Gravataí

Área: Varejo/Serviços