Pettenati busca recursos no mercado para investir em produção mais sustentável

No ano em que completa 60 anos, a malharia Pettenati, de Caxias do Sul, investe para consolidar ainda mais a sua posição de liderança no mercado, não apenas como a mais moderna linha circular de produção na América Latina, mas também como a mais sustentável. Recentemente, a empresa anunciou a emissão de R$ 100 milhões em debêntures, que se somam a outros R$ 50 milhões também buscados no mercado para ampliar os investimentos na compra de algodão BCI (better cottom iniciative) com rastreabilidade garantida e para a importação de poliéster reciclado. Os valores formam a maior fatia dos R$ 177,2 milhões em aportes nos primeiros nove meses do ano, que já representam mais do que os R$ 64,8 milhões investidos no Estado em 2023.

"Em 2022, fizemos investimentos, com recursos próprios, recordes em atualização tecnológica das nossas plantas industriais. No ano passado, demos uma recuada, e em 2024, aceleramos novamente, especialmente focados em novas linhas de produtos mais verdes e sustentáveis e que exigem maior versatilidade das nossas linhas de produção, com aumento de capacidade", explica o CEO da empresa, Ricardo Pettenati.

A busca pelo algodão certificado e por matérias-primas mais limpas é uma obsessão na produção da Pettenati. E é o que garante que, a partir das suas duas unidades em Caxias do Sul - uma delas, no distrito de Vila Cristina, dedicada à produção de tecidos, e, outra, à produção de peças prontas para confecções internacionais - , a empresa seja uma das principais produtoras de peças para grandes marcas como Nike, Lacoste, The North Face, Le Coq Sportif e Track & Field, que hoje atendem a todo o mercado nacional. A Pettenati também produz em El Salvador, com uma fábrica na América Central voltada aos mesmos clientes.

"As grandes marcas internacionais assinam protocolos ambientais rigorosos e nós, para entrarmos e nos consolidarmos neste mercado, seguimos essas exigências. Há dez anos, fomos a primeira indústria têxtil brasileira a buscar o algodão BCI, e na época, mesmo com o Brasil sendo um dos maiores produtores mundiais de algodão, somente um produtor estava adequado. Criamos essa demanda e mostramos que havia espaço no mercado, hoje, até 25% do algodão no mundo é BCI, e 63% do algodão brasileiro é certificado. Isso garante o fornecimento de matéria-prima mais sustentável, circular, e é uma prática que adotamos do fio às embalagens, por exemplo. Hoje, as nossas plantas industriais em Caxias do Sul seriam aprovadas até mesmo por critérios alemães em relação aos padrões ambientais", garante o executivo.

Um movimento, como destaca Ricardo Pettenati, que começou bem antes de se tornar uma tendência de mercado. Há 20 anos a empresa já desenvolve seus produtos com selo verde de sustentabilidade.

Modernização das linhas de produção

Na produção de confecções, a Pettenati abastece o mercado hoje com até 200 mil peças por mês. Já na produção de tecidos, que serve como matéria-prima à confecção, mas também atende a quase mil clientes, são até 700 toneladas de tecidos mensais.

Os investimentos da empresa neste ano incluem ainda a liberação de R$ 20,4 milhões em um financiamento junto à Finep, iniciado ainda em 2023, quando foram liberados outros R$ 30,4 milhões, para a modernização dos processos na fábrica, também adequadas à estratégia verde da Pettenati. Um exemplo é a transformação dos equipamentos de tinturaria, mais versáteis e adequados às mudanças nas linhas de produtos e com menor consumo.

Os relatórios aos investidores da Pettenati consideram o ano fechado a cada mês de junho. Então, entre os dois últimos trimestres do último balanço apresentado pela empresa e o primeiro do atual, foram investidos ainda outros R$ 6,8 milhões em recursos próprios. Estes, voltados em sua maior parte a um acelerado processo de digitalização, automação e otimização do maquinário, inclusive com a inclusão de inteligência artificial nos processos produtivos. Entre os trimestres de 2023, já haviam sido aportados R$ 34,4 milhões em recursos próprios em um processo, como explica Ricardo Pettenati, que só será finalizado em 2025.

A produção na Pettenati iniciou na década de 1960, em um espaço de 35 metros quadrados, e foi a primeira empresa no Brasil a fornecer uniformes escolares. Hoje, a produção, somente na Serra, está distribuída em 75 mil metros quadrados. Desde 2003, a malharia não produz materiais de marca própria. Como define Ricardo Pettenati, a empresa "quer ser a fábrica do cliente".

"É mais do que produzir tecidos, mas também desenvolver produtos e tecnologia. Chegamos a um nível de excelência em que conseguimos desenvolver os produtos que os nossos clientes precisam desde o começo, não mais só reproduzir o que é feito em outros lugares pelas mesmas marcas na China, por exemplo. Em muitos casos, esse processo, inclusive, é inverso hoje em dia", garante o dirigente.

FICHA TÉCNICA

Investimento: R$ 177,2 milhões

Estágio: Em execução

Empresa: Pettenati

Cidade: Caxias do Sul

Área: Indústria

Investimentos em 2023: R$ 64,8 milhões