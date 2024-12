Divinut multiplica a capacidade de processamento de noz-pecã de olho nas exportações

A Divinut, empresa de Cachoeira do Sul especializada na industrialização de noz-pecã, finalizou neste ano um aporte de R$ 10 milhões para multiplicar a sua capacidade de produção, especialmente destinada à exportação da noz-pecã descascada. A partir da instalação de dez novos descascadores - até então a Divinut operava com apenas dois -, a empresa chega à capacidade de 30 toneladas de noz-pecã descascada por dia, consolidando a posição da empresa como a maior processadora da América do Sul e, naturalmente, uma referência em relação à exportação da fruta. A reestruturação da operação inclui ainda quatro embaladoras e seis docas de expedição do produto.

De acordo com o CEO e fundador da Divinut, Edson Ortiz, a entrada no cenário internacional, a partir de 2018, quando a empresa gaúcha fez a sua primeira exportação, ainda por meio de outra empresa, mudou a escala da produção industrial. Em 2021, em meio à pandemia, com uma venda para Israel, a Divinut iniciou as exportações próprias, que aceleraram a partir de 2022.

"Hoje, 100% da fruta descascada exportada é nossa. No mercado com casca há outras indústrias. Existe uma demanda crescente pela noz-pecã fora do Brasil", conta o empresário.

No final do ano passado, a empresa de Cachoeira do Sul enviou o seu primeiro lote de 19 toneladas de noz-pecã descascada para a Arábia Saudita, e no início deste ano, foram 24 toneladas para o Canadá e Estados Unidos, que é o principal produtor mundial da fruta. Entre os principais mercados do produto gaúcho estão a Espanha - maior compradora -, Israel, Itália e Egito. Em agosto, a Divinut recebeu o Prêmio Exportação RS, como um reconhecimento a este avanço internacional.

Mas a atuação da empresa começa bem antes da operação do maquinário no descasque e produção de farinhas - e ainda com parte da produção e das cascas destinadas à fabricação terceirizada de cosméticos.

A Divinut mantém em Cachoeira do Sul o maior viveiro de mudas de nogueiras pecã do mundo. São 400 mil mudas em diversas fases de desenvolvimento em uma área de 1 hectare, na propriedade onde fica a fábrica. Mas a produção não se encerra ali em todas as pontas.

"Nós vendemos as mudas e compramos a noz-pecã do produtor. Temos hoje mais de 4,5 mil produtores associados em toda a Região Sul do País. Durante todo o desenvolvimento da planta, temos um acompanhamento técnico especializado. A partir do nosso viveiro, temos trabalhado com variedades da nogueira que são melhor adaptadas ao clima no Brasil. Estamos trabalhando para criar um sistema todo pensado desde a genética e formatação da muda até a logística de captação das frutas entre os produtores, que é extremamente desafiadora", diz Ortiz.

Depois de uma safra bastante prejudicada pelo excesso de chuva no período de floração das plantas, em 2023, ainda agravada pelos efeitos da inundação de maio, neste ano, a perspectiva de de safra cheia, devendo chegar a sete mil toneladas de noz-pecã no Brasil. O Rio Grande do Sul responde por 80% dessa produção.

"A nogueira é uma planta resistente, mais do que outras frutíferas, portanto, adequada à variação climática que temos enfrentado. Na safra colhida 2022/2023, por exemplo, mesmo com a seca, tivemos bons resultados. Em 2023/2024, a redução ficou em torno de 30%, mas as frutas cresceram bem, com bom tamanho e mais pesadas. Seguimos sempre crescendo, porque muitos pomares estão entrando nos seus ciclos de produção", aponta o empresário.

Ortiz valoriza ainda o papel que as nogueiras têm no cultivo com menor impacto ambiental, com a fixação de carbono no solo, inclusive adequadas para o manejo da pecuária junto às plantas.

O Brasil é o quarto maior produtor mundial de noz-pecã. São mais de 700 municípios na Região Sul com a produção da fruta.

FICHA TÉCNICA

Investimento: R$ 10 milhões

Estágio: Concluído

Empresa: Divinut

Cidade: Cachoeira do Sul

Área: Indústria