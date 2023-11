Divinut abre mercados no Oriente Médio e na África

Em quatro anos após a implantação, os pomares já começam a produzir. E, com seis ou sete anos, quando estão a plena capacidade, podem render entre três e cinco toneladas da fruta in natura. Na negociação com as indústrias, a cotação gira entre R$ 10,00 e R$ 14,00 o quilo com casca. “A noz-pecã está no topo da rentabilidade das culturas frutíferas ”, completa o empresário.

“Nossos parceiros veem na pecanicultura uma alternativa comercial interessante, na integração com pecuária , com aviários , como paisagismo ou mesmo como atividade exclusiva. É uma cultura que responde bem até mesmo com pouca tecnificação e oferece boa rentabilidade por hectare”, diz Ortiz.

Criada no ano 2000, a empresa conta atualmente com 4,5 mil produtores parceiros, em 700 municípios das regiões Sul e Sudeste do País, abrangendo aproximadamente 12 mil hectares. O perfil médio é de pequenos produtores, alguns com até menos de um hectare. Mas há outros, com até 500 hectares de nogueiras plantadas.

A Divinut é especializada no beneficiamento de noz-pecã e produção de mudas. A empresa mantém 400 mil mudas com raízes embaladas em seu viveiro, que é o maior do mundo. O Rio Grande do Sul responde hoje por 80% da cultura no Brasil. E a Divinut beneficia cerca de 25% da produção nacional .

Ortiz adianta que o Canadá deverá ser o próximo parceiro comercial da empresa. Atualmente, o maior comprador é a Espanha, e as exportações são destinadas também para Israel, Itália e Egito. “A nossa estratégia é fortalecer o mercado europeu , ampliar o Oriente Médio e abrir para a África . Além disso, estamos mantendo negociações com Hong Kong, Vietnã, Japão e Indonésia”, projeta.

“Esse ano houve uma queda nos preços das commodities agrícolas. No caso da noz-pecã, a redução foi de 20%. Isso nos fez focar no Brasil, mas sem esquecer o mercado externo”, complementa.

Importante comprador de frutas brasileiras, a Arábia Saudita é o quinto mercado a importar os produtos da Divinut , com 23 anos de tradição e maior processadora de noz-pecã do Hemisfério Sul , conforme relata o diretor Edson Ortiz. “Fecharemos o ano de 2023 com cerca de 100 toneladas exportadas. É praticamente a metade do ano passado, mas neste momento consideramos mais relevante a abertura de novos mercados do que o volume”, avalia o empresário.

A Arábia Saudita é o mais novo destino da noz-pecã descascada brasileira. O embarque do primeiro lote, de 19 toneladas , foi realizado neste mês de novembro pela Divinut , com sede em Cachoeira do Sul. Nos próximos dias, uma carga de 20 toneladas será enviada para o Egito, também via porto de Rio Grande.

Cachoeira do Sul sedia Encontro Nacional de Pecanicultura

Evento em Cachoeira do Sul debaterá o potencial da cultura e as perspectivas de mercado DIVINUT/DIVULGAÇÃO/JC

O potencial da noz-pecã é uma das apostas do Rio Grande do Sul. As perspectivas para a atividade estarão em discussão entre os dias 23 e 24 de novembro, em Cachoeira do Sul, durante a primeira edição do Encontro Nacional de Pecanicultura. A programação contempla palestras sobre mercado, tecnologias de produção, de colheita e pós-colheita e terá uma tarde de campo.

Nota técnica da Câmara Setorial da Noz-Pecã e do Programa Pró-Pecã, da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, produzida em virtude do evento, mostra que o Estado conta com a maior área plantada de nogueira-pecã no País. O Rio Grande do Sul ampliou a área dedicada à cultura nos últimos anos, passando de 1 mil hectares, em 2003, para 7 mil hectares cultivados, atualmente, por cerca de 1,5 mil produtores.

A cultura, de origem americana e mexicana, chegou ao Estado na década de 1940. Posteriormente nos anos 1970-1980 houve incentivo fiscal governamental para determinadas espécies de fruticultura e reflorestamento. A área com pecã cresceu com empresários urbanos chegando a 1 mil hectares, mas ficando estagnada até os anos 2000, quando iniciou um fomento pelo Programa Pró-Fruta do Governo do Estado e por inciativa de empresas beneficiadoras de Cachoeira do Sul e Anta Gorda. Atualmente os pomares estão presentes em todas as regiões gaúchas, com maior concentração na Depressão Central e no Vale do Taquari.

De acordo com levantamento da Câmara Setorial, muitos empregos foram e estão sendo criados com a expansão dos pomares e também em investimentos em equipamentos para colheita, descascamento e beneficiamento por produtores que estão preparando suas agroindústrias. O Instituto Brasileiro de Pecanicultura (IBPCan) aponta que haverá necessidade de exportação dentro de um ou dois anos, a fim de evitar um excesso de oferta no mercado nacional.

Ainda, de acordo com a nota técnica, os produtores gaúchos estão na expectativa da abertura de mercado para China que é o maior importador deste fruto seco com casca. E já obtiveram no Ministério da Agricultura, medidas para classificação e padrões a fim de possibilitar a exportação e faltaria o aval do governo chinês. Enquanto isto, nas últimas duas safras houve algumas exportações para o Líbano, no Oriente Médio, além de Tailândia e Hong Kong, na Ásia.